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伊朗局勢｜局勢動盪衝擊外貿 張淑芬：香港穩定優勢增強商家在港做生意信心

社會
更新時間：13:21 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:21 2026-03-14 HKT

中東地緣政治局勢持續不穩。貿發局總裁張淑芬今（14日）在電視節目表示，中東市場目前佔本港貿易總量比例不高，局勢動盪對出口影響雖存在，但毋須過分憂慮。她透露，原定於今年第三季舉辦的中東海灣國家會議，可能會作出調整。

開拓中東市場需靜觀其變

張淑芬指出，香港近年積極拓展中東市場，雙邊貿易較疫情前增長超過三成，惟局勢不穩引發燃油價格波動等連鎖反應，開拓市場需靜觀其變。她坦言，做生意人士成本會高，造成一定打擊，但長遠而言，中東始終是不可或缺的市場。她認為，中東地區的不穩定，或能反襯出香港的穩定性和國家支持，香港的全球化優勢以及自身豐厚的底蘊，將增強中東商家與香港做生意的安全感和信心。

全年出口增長仍持審慎樂觀態度

被問及是否需要調整早前預測全年8%至9%的出口增長，張淑芬回應稱，目前仍然維持審慎樂觀的看法。不過，由貿發局計劃在第三季舉辦的首個中東海灣國家會議，則存在變數。她解釋，該會議是引進的中東項目，同時對接內地和東南亞的項目與投資者，但由於戰事影響，現階段難以確定相關合作能否延續。

至於配合國家「十五五」規劃綱要提出的鞏固提升香港國際貿易中心地位，並協助內地企業「走出去」，張淑芬表示，貿發局將推動「出海全球通」，建立資料庫，提供會計、法律等專業服務，現時已有逾百間公司加入。她表示，貿發局全年在會展舉辦至少三、四十個大型活動。參與活動的內地企業可以與這些專業服務對接，並免費使用場地，諮詢如何在香港設立公司及開發海外市場。

此外，貿發局即將聯同中國香港地區商會在北京舉辦「十五五」開局研討會，並邀請財政司司長主講，協助內地港商了解規劃綱要帶來的機遇。

預算案留1億元「拋磚引玉」吸新興展覽來港

政府在新一份《財政預算案》中提出，預留1億元吸引具備嶄新元素國際大型展覽來港。張淑芬表示，將聯同旅發局等合作夥伴，積極引進新展覽落戶香港，同時亦會深耕現有展覽項目。

張淑芬指出，預算案中預留的1億元資金，具有「拋磚引玉」作用，有助吸引新興或海外展覽來港舉辦。她透露，貿發局將於4月舉辦創新科技展，屆時會設立「Robo Park」機械人展區，不僅有內地及香港企業參與，亦海外公司亦可參展。她認為，若機械人做得好，有機會成為新展覽項目。

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