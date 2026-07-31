大埔公路兩段限速50︱記者直擊私家車違規右轉出屋苑 快線停車Cut雙白險象環生 運輸署有回覆！

大埔公路大埔公路琵琶山段及沙田嶺段的車速限制，7月27日起從每小時70公里被降至50公里，引來大批駕駛人士和往返九龍新界的市民不滿。《星島頭條》記者本周三（29日）到提出要求減速的私人屋苑「畢架金峰」視察，逗留約1小時，現場所見的確有不少屋苑私家車違規跨越雙白線右轉往九龍方向，原本行駛中的車輛須停下，險象環生；亦有車輛在往九龍方向的快線停下，等待對面線無車時轉右、跨越雙白線駛入屋苑，阻塞後面的巴士。

有車輛駛過屋苑時「響咹」

大埔公路限速50後，由於往大圍方向的路段設有俗稱「白鴿籠」的測速相機，車輛在通過屋苑時須減速行駛，記者不時見到4、5架車緩緩地屋苑前排隊通過，其後才再加速，屋苑車輛仍須等候才能出車。

記者又留意到，不少車輛駛過屋苑時長按喇叭「響咹」，未知是否表達對該路段限速50的不滿。現場所見，屋苑路口其實設有「停STOP」和「不轉右轉」標誌，不過絕大部分車輛進入並無理會，而違規轉右出九龍方向。

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駕駛人士：無理由為咗一個屋苑 「成條路就佢」

駕車超過30年的李先生坦言，為單一屋苑而將整條大路的車速限制由70公里降至50公里，做法對其他道路使用者不公平。他笑言，「如果話車速快出唔到車，咁慢啲其實都出唔到」，強調「揸得快唔一定代表危險」。他認為，住戶在搬入屋苑前理應已了解該處交通與路面狀況，「無理由為咗個屋苑，要成條路就佢，我覺得有啲無謂」。他舉例，就算是大埔汀角路有些屋苑，也是要行遠少少才能轉其他方向，「無理由搬咗入去，再要求人哋去改」。

司機擔心前車突收慢易追撞

另一位擁有20多年駕駛經驗的黃先生亦有同感，指大埔公路屬於公路性質，時速50公里通常是市區路段的標準，認為原本的70公里「其實都好慢」，擔心措施只會令司機易被「影快相」，未必有助道路安全。他又指，車速降至50公里不但影響交通流暢，若司機的車速達7、80公里，而前車突然收慢，後車收制不及便很容易引發追撞。

運輸署：該路段意外率高於平均 今年已1死10傷

運輸署回應《星島頭條》查詢時表示，署方不時會從道路安全及交通工程的角度，檢討道路的車速限制，令車速限制切合時宜，保障道路使用者。署方指，大埔公路沙田嶺段及琵琶山段一段約兩公里路段的意外率較全港平均意外率高，2023至2025年共錄得60宗交通意外，共涉及1人死亡、8人重傷及87人受輕傷；今年至今亦錄得至少7宗交通意外，當中1死10人輕傷。

預計行車時間增加少於1分鐘

經審慎考慮上述各因素後，署方將該路段的車速限制由時速70公里降至50公里，旨在提升道路安全。署方表示，值得注意的是，該路段的上下游道路的車速限制均為時速50公里，修改該段車速限制可統整全段大埔公路–沙田嶺段及琵琶山段的車速；預計行車時間增加少於1分鐘。

署方又指實地視察顯示，該路段於繁忙時段的整體交通情況大致暢順，會繼續密切留意該處一帶的交通情況，以及有關道路安全的建議。

區議員成功爭取減速 網民炮轟

近日，沙田區議員陳壇丹以「感謝運輸署從善如流」為題，在社交平台宣布「成功爭取」將大埔公路琵琶山段及沙田嶺段的車速限制，由原本的時速70公里降至50公里。不過，該帖文隨即引來逾千名網民「出征」留言炮轟，有人形容減速是「得罪成個新界東」的擾民措施。陳壇丹其後回應指，因應路面發生多宗致命交通意外，日前聯同政府部門巡視看看如何優化，希望將有關意外減至零宗。他亦留意到不同持分者的意見，故會再相約政府部門研究方法，希望取得平衡。

記者、攝影：陳俊豪