未問住戶將走失家貓入袋棄垃圾桶 六旬保安員認虐畜囚4月

62歲男保安去年接獲住戶求助，上門處理懷疑走失的家貓，惟在未問清楚貓隻所屬誰家，便用膠袋裝起家貓並棄置在垃圾桶，最終未能尋回家貓。男保安早前承認一項殘酷對待動物罪，裁判官劉淑嫻今早於觀塘裁判法院判刑指，被告將貓收入黑色膠袋棄置在垃圾桶，相信貓隻現已埋在堆填區，等同被告奪去貓隻性命，判囚4個月。

求情：稱聽從上司指示 官：諉過於人

辯方指背景報告正面，被告巢永樂有悔意，不會重犯，干犯本案只因跟從上司指示。劉官隨即反駁「軍隊咁盲目跟隨呀？唔識自己諗後果？」質疑被告諉過上司。辯方撤回說法，指沒有證據顯示有動物受傷，被告僅得中一學歷，未來無法再從事保安，希望法庭輕判。

劉官判刑指被告將貓收入黑色膠袋，並棄置在垃圾桶，相信貓隻現已埋在堆填區，等同被告奪去貓隻性命，案件嚴重需要判刑阻嚇。劉官指被告身體罹患長者常見病患，不構成求情理由，考慮到過去工作表現良好，以監禁4個月為量刑起點，被告犯案影響到貓主，加刑2個月，認罪終扣減至4個月。

被告巢永樂承認於去年8月6日，在牛頭角道55號利基大廈D座9樓某室及地下垃圾站內（包括沿途），殘酷地虐待，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致一隻貓受到任何不必要的痛苦。

案件編號：KTCC217/2026

法庭記者：陳子豪