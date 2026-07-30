Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未問住戶將走失家貓入袋棄垃圾桶 六旬保安員認虐畜囚4月

社會
更新時間：11:44 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:44 2026-07-30 HKT

62歲男保安去年接獲住戶求助，上門處理懷疑走失的家貓，惟在未問清楚貓隻所屬誰家，便用膠袋裝起家貓並棄置在垃圾桶，最終未能尋回家貓。男保安早前承認一項殘酷對待動物罪，裁判官劉淑嫻今早於觀塘裁判法院判刑指，被告將貓收入黑色膠袋棄置在垃圾桶，相信貓隻現已埋在堆填區，等同被告奪去貓隻性命，判囚4個月。

求情：稱聽從上司指示 官：諉過於人

辯方指背景報告正面，被告巢永樂有悔意，不會重犯，干犯本案只因跟從上司指示。劉官隨即反駁「軍隊咁盲目跟隨呀？唔識自己諗後果？」質疑被告諉過上司。辯方撤回說法，指沒有證據顯示有動物受傷，被告僅得中一學歷，未來無法再從事保安，希望法庭輕判。

劉官判刑指被告將貓收入黑色膠袋，並棄置在垃圾桶，相信貓隻現已埋在堆填區，等同被告奪去貓隻性命，案件嚴重需要判刑阻嚇。劉官指被告身體罹患長者常見病患，不構成求情理由，考慮到過去工作表現良好，以監禁4個月為量刑起點，被告犯案影響到貓主，加刑2個月，認罪終扣減至4個月。

被告巢永樂承認於去年8月6日，在牛頭角道55號利基大廈D座9樓某室及地下垃圾站內（包括沿途），殘酷地虐待，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致一隻貓受到任何不必要的痛苦。

案件編號：KTCC217/2026
法庭記者：陳子豪

最Hit
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
19小時前
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
社會
3小時前
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！
飲食
2026-07-29 12:50 HKT
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
香港機場小巧思？港人讚行李輸送帶增1細節有心思「呢個城市令我好自豪」 網民：香港人效率世一
生活百科
21小時前
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
01:13
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
影視圈
22小時前
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
孫女月月飛自己無護照 87歲嫲嫲感嘆「不枉此生」 港女秒做一事 網民淚崩：愛要及時｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
01:05
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
社會
23小時前
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
莫氏雞煲｜鋪頭帶貨銷量較高峰跌近95% 莫叔：為員工生計死頂
即時中國
6小時前
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受
影視圈
16小時前
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
陳欣健罕談患認知障礙症太太張蓉蓉 自揭風流帳拒為紅顏知己棄家庭：要自己識放手
影視圈
4小時前