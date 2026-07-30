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熊本地震︱縱橫遊九洲團改行程 航班無取消 退出或需收部分費用

社會
更新時間：09:19 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:19 2026-07-30 HKT

日本熊本縣於周二（28日）發生7.1級強烈地震，多處基建及交通受損。縱橫遊執行董事袁振寧表示，目前在九州及未來7天將出發的3團，都已更改涉及熊本的行程和住宿，公司會觀察情況，再決定之後的旅行團是否需要更改行程。

至於能否退款，袁振寧指由於航班沒有取消，客人因擔憂而退出或會收取部分費用。據目前來看，日本北部3縣沒有影響，會按情況作調動。

會否退款？航班無取消或需收部分費用

袁振寧今早（30日）在一電台節目中指，地震發生當天有3個旅行團身處九州地區，但所在位置為大分縣別府市，因此影響不大，他們將於周六（8月1日）回港，而當天亦有1團到埗九州，原於今天入住熊本的酒店已改為福岡，而涉及熊本景點亦改為太宰府及糸島。

他透露，有些已報團9月、10月出發到熊本的團友都有查詢，但目前事隔太遠，仍未知情況會如何，公司會每星期去調整，以調配景點及住宿為主。被問到能否退款，他指因航班沒有取消，如客人因擔憂退出或會收取部分費用，而目前看日本北部3縣沒有影響，會按情況作出調動。

他認為大家都習慣日本有天災，希望接下來的地震不要太頻密或大型，當地有經驗做好恢復的工作，相信一兩個月大家又會淡忘事件，不擔心有太大影響。他更呼籲市民，如在日本遇到地震時，應避免在大樹、招牌等附近，手機亦要充滿電，必要時有照明即可。

記者：郭詠欣


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