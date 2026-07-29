熊本地震︱當地港人憶述強震一刻「嚇到腳軟」 兩個鐘餘震50次 分享遊日五大防災錦囊

日本熊本縣昨（28日）下午爆發黎克特制7.1級強烈地震，強烈震感波及九州多個縣市，目前已造成至少13人死亡。有在當地旅館工作的港人阿Van今早（29日）接受電台訪問時，親述地震發生時的驚險一刻，形容震感之強烈是「從未見過」，故第一時間直衝出室外的草地避難，形容自己嚇到「腳軟」。

驚見物品倒塌 衝出室外「嚇到腳軟」

已居日七年、目前在熊本縣南阿蘇一間觀星旅館（日文稱「天文台」）任職的港人阿Van表示，地震發生時他正在電腦前工作。他形容當時的震感是他在日本多年來「從未見過」，整間公司劇烈搖晃，螢幕爆裂跌落，物品紛紛塌下。他第一時間直衝出室外的草地避難，事後更發覺自己嚇至「腳軟」。

逃脫後折返樓齡40年旅館疏散住客

不過即使感到恐懼，且旅館建築已有3、40年歷史，阿Van衝出室外僅三秒後，便意識到仍有住客在室內。「我身為一個職員，無理由淨係留喺草原……我又驚佢塌，不過塌咗我點樣掹人出嚟呢？」他最終頂着恐懼跑回室內，成功將日本及德國籍的旅客疏散到空地，並安撫他們的情緒，等待約30分鐘、餘震稍緩後才讓客人返回房間。他透露，地震後兩小時內已經歷超過50次餘震。

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強震打擊旅遊業 一夜之間逾40單退訂

這次強震為當地旅遊業帶來即時打擊。阿Van無奈表示，地震發生後的一晚內，旅館已接獲逾40單取消預訂，直言「損失慘重」。他又提到，十年前的熊本地震帶來的後遺症，如漏水、建築物變形等仍未完全修復，如今再遇強震，無疑是雪上加霜。不過他指，目前南阿蘇一帶未見嚴重落石或損毀，當地人亦早已習慣與地震共存，「馬照跑、舞照跳」，照常營業。

正值暑假旅遊旺季，對於準備前往日本的旅客，阿Van總結他在當地生活的防災經驗，提出五大實用錦囊：

保持高度防災警覺：地震無可避免，旅客抵達當地後必須時刻保持「避震狀態」的危機意識。 手機時刻充滿電：外出或在酒店休息時，務必確保手機電量充足（準備好便攜充電器），以便隨時接收警報及求救。 睡前準備「逃生裝束」：晚上就寢時，建議準備好一套隨時可以穿上街的輕便衣物、把鞋放在床邊，確保有突發事件時能立刻逃生。 應急背囊「一拎就走」：將裝有餅乾、乾糧及食水等物資的背囊放在身旁或觸手可及的地方，遇事時立刻拿走。 避開震央及重災區：若已出發，應靈活調整行程，絕對不要前往震央或受災嚴重的地區遊玩，以免發生危險或阻礙當地救援。

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