熊本地震︱遊日港人：如期前往大阪暫未改變行程 有親友一家身處熊本感受到地震

日本熊本昨日下午（28日）發生7.1級地震，至今造成至少13人死亡。在香港，今早有多個航班前往日本，不過有遊日港人表示不擔心地震風險，會如期出發。

熊本地震︱遊大阪港人：與震央熊本有距離

《星島頭條》記者今早到機場訪問遊日旅客，市民黎小姐準備前往大阪，她表示不太擔心地震，因和震央熊本有些距離，本身亦不打算前往九州一帶。

黎小姐透露，其表姐一家現正身處熊本。她指表姐一家並不在昨日發生爆炸的商場Aeon Mall，目前亦安全地留在酒店，但昨日確實感受到地震。她表示，表姐一家暫未聯絡香港入境處或其他機構求助，因目前情況仍安全。她會按原定行程繼續旅行，暫未計劃提早返港。

她指政府本身有相關資訊，教市民外遊遇到困難時如何求助。她又認為現今網絡發達，市民可透過各自渠道掌握最新消息，因此市民亦有能力自行了解情況。

市民黎小姐。

另一名計劃前往大阪旅遊的楊先生亦表示目前未打算更改行程，但會盡量避免前往海邊等危險地帶。若遇上地震會躲在桌下等安全位置，不過因為目前行程主要在遊客區，相信安全。

福岡市昨日錄得明顯震感，前往福岡旅遊的李小姐認為，今次地震強度頗大，相信當地政府會有妥善安排，物資及交通應不至於出現嚴重問題，她亦已事先了解入境處為外遊市民設立的求助電話等資訊。此外，由於她之後會由福岡轉往釜山，再更改行程會相當麻煩，故按原計劃出行。至於會否擔心餘震、海嘯等，她坦言「呢啲無得避」，形容整體心態是「隨遇而安」。

記者：周育瑩

攝影：汪旭峰