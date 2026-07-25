粵車南下｜今起擴至大灣區9個城市 陳美寶：冀明年首季爭取擴至廣東省21城市

「粵車南下」入境市區措施即日起擴展至大灣區全部9個城市。運輸及物流局局長陳美寶表示，當局期望明年第一季爭取擴展措施至廣東省21個城市，方便兩地交流及車流往來。她指，「粵車南下」入市區的預約出行已超過9000架次，近期登記抽籤申請超額3倍，形容非常理想，當中6成的申請來自新增的5個城市。

打風無損內地旅客雅興

陳美寶表示，「粵車南下」每日預約名額由100個增至200個，雖然今日(25日)可能打風，但無損內地旅客雅興，約170架內地車輛經大橋入境，多名車主向她反映自駕往返無縫順暢，喜歡香港購物及景點選擇。她提到，泊車轉乘的概念已延伸至市區，目前全港有160個停車場已提供電動車充電設施或內地支付系統，超過50間酒店及商場為粵車南下的顧客提供優惠套餐。

關於會否增加其他口岸包括新皇崗口岸予「粵車南下」使用，陳美寶表示，「港車北上」及「粵車南下」政策是希望能夠用好港珠澳大橋，她了解到，佛山及深圳旅客都享受使用大橋的駕駛經驗，未來會累積經驗，希望做到擴展安排。她明白社會有不同意見，包括希望擴大每日名額、新增更多城市，過境口岸是否可以進一步便利等，當局會密切檢視，並與廣東省當局商討。

九成旅客逗留1至2日

至於遇上颱風時能否延長旅客留港時間，她表示現行每車最多留港3日，九成旅客逗留1至2日，一成逗留3日，3日時限基本適配大部分行程，遇上天氣影響，口岸及公共交通會維持運作並即時向旅客發布資訊。

陳美寶提到，「粵車南下」措施推出至今半年，整體只有零星的違規個案，當局透過管理辦法及由執法單位跟進處理，未來會繼續加強監察。她強調，很關心道路使用者的安全，最近到訪車輛查驗中心，了解到會透過短片等方式，解釋香港道路情況及交通守則要求，相關的粵車群組亦會分享資訊，可以預防違規。

行流程順暢 旅客讚景點多日後會再來

有旅客分享自駕來港體驗。來自廣州的唐先生一家六口來港，他表示網上提前兩日預約即可，審批快速，從廣州出發不足兩小時便抵達口岸，過關順暢不塞車，自駕比以往乘坐金巴等更方便，適合一家大小。他們計劃到迪士尼及大嶼山遊玩，認為香港景點眾多，日後會再來。

來自佛山的歐先生表示，粤車南下政策加深內地市民對香港了解，出行流程「絲滑順暢」，可直接駕車入市區，購物後即時返程非常方便。另外內地旅客盧先生則指，新增城市後申請流程更簡化，香港購物及遊玩選擇多，他返內地後會推薦親友使用粤車南下自駕來港。

記者：蔡思宇

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