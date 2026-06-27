粵車南下｜7.25開放至大灣區9城市 已有逾15000名申請 多來自深圳、佛山及東莞

運輸及物流局局長陳美寶今日(27日)在電台節目訪問時表示，「粵車南下」政策自去年推出以來運作大致暢順，節假日及周末期間，申請抽籤的人數遠超配額所限。為滿足持續增長的需求，政策擴展至包括深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶在內的九個大灣區城市，每日駛入市區的名額亦會增加至二百個。她透露，首批預約7月25日入境的車輛申請反應非常踴躍，目前已錄得超過一萬五千名申請者，超額逾三倍，當中約六成申請來自新增的城市，深圳、佛山及東莞等鄰近城市。

帶動高端消費 業界推住宿優惠配套

在旅客消費模式方面，陳美寶表示過去數據顯示有九成自駕遊家庭會在港逗留一至兩日，一成則留宿三日兩夜。這批旅客來港主要為了購物、探親、參與商務活動或遊覽景點。為鼓勵旅客延長留港時間，當局正與酒店及旅遊業界商討推出優惠配套，以切合家庭需要；適逢暑假，各大主題樂園亦會提供專屬的消費及泊車套餐。政府亦會製作資訊「懶人包」，放置於內地的車輛查驗中心，方便旅客提早獲取優惠資訊。

增設泊車轉乘安排 紓緩市區交通壓力

為了在吸引旅客與維持市區交通順暢之間取得平衡，政府將同步推行泊車轉乘安排。陳美寶解釋，除了每日二百個駛入市區的名額外，旅客亦可選擇將車輛停泊在港珠澳大橋香港口岸人工島的自動化停車場，當中不設名額的限制。機管局將於同日率先開放一百個停車位作試運行。旅客泊車後，即可轉乘各類公共交通工具前往市區。

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籌備擴至全省 明年首季涵廣東省全部城市

陳美寶透露，當局正積極籌備在明年第一季，將政策的涵蓋範圍擴展至廣東省全部21個城市。此外，為配合旅客泊車後的轉乘需求並豐富旅遊體驗，運輸署正鼓勵專營巴士公司發揮創意。她預期大嶼山巴士公司將於今年內推出全新的旅遊路線，利用開篷巴士接載遊客前往天壇大佛等著名景點，讓旅客享受更具特色的觀光體驗。

錯峰出行配合作口岸調撥 確保交通承載力

對於外界關注口岸及道路網的承載能力，陳美寶指，「粵車南下」與「港車北上」的車流在節假日剛好形成相反方向的「錯峰出行」，有助平衡交通壓力。運輸署及入境處等部門會密切監察口岸情況，並實施靈活的調撥措施以維持人流與車流暢順。她強調，現時將每日駛入市區的名額定於二百個，是一個穩妥且道路網絡絕對能夠承載的水平。

粵車南下逾六千七百車次入境 違規個僅屬零星個案

針對早前有南下車輛司機涉嫌雙手離開軚盤並使用手機的情況，陳美寶表示，有關的司機做法違犯法例規定，本港對所有道路駕駛者一視同仁，有關個案已交由警方處理。她指出，計劃推行至今已有超過六千七百車次入境，違規個案僅屬零星事件。局方設有既定機制，一旦發現內地駕駛者違反行政或法律規定，會與廣東省當局跟進，情節嚴重者將被暫停甚至取消其「粵車南下」資格