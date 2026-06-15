粵車南下︱陳美寳：已平衡本港交通承受能力 料下半年就「黑玻璃」問題諮詢立會

「粵車南下」將於7月25日起擴展至大灣區全數9個內地城市，每日入境本港市區的預約名額亦將倍增至200個。立法會今日（15日）舉行交通事務委員會會議，運輸及物流局局長陳美寶表示，增配額已平衡本港交通承受能力；針對粵車「黑玻璃」等合規爭議，運輸署正進行檢討，預計於2026年下半年諮詢立法會。

名額增加過急？ 陳美寳：節假日超額預約反映實際需求

勞聯周小松關注計劃僅推出約半年，當局為何急於增加名額，認為應在掌握更充足數據後才一次性增加。陳美寶回應指，計劃自推出以來運作非常暢順，且在節假日均出現超額預約，反映內地旅客有實際需求。她強調，政府在擴展城市及增加配額時，已充分考慮本港交通的承受能力。就留港期限方面，陳美寶指，目前有九成粵車旅客僅留港1至2天，相信現行3天的限制已能滿足需求。政府期望在平衡交通負荷及配套設施的前提下，吸引更多不同內地城市的旅客來港。

下半年諮詢「黑玻璃」等新安排

新界西北莊豪鋒關注部分粵車安裝「黑玻璃」，質疑其不符合本港法例。陳美寶透露，運輸署正檢討車輛裝置及機件安排，並計劃於2026年下半年就新安排諮詢立法會。

旅遊界江旻憓則建議，當局應利用充電配套佈局等經濟誘因，將大部分前往市區的粵車旅客分流至全港各區。陳美寶回應表示，當局一直鼓勵旅客將車輛停泊在口岸停車場並轉乘公共交通。此外，政府正協助大嶼山專營巴士營辦商推出全新旅遊專線，讓旅客乘搭開篷巴士遊覽大嶼山，並會與本地酒店、主題公園、商場及展覽場地合作，提供一站式的泊車、住宿及遊覽服務。