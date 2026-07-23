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自動駕駛︱運輸署批准機場島自動車無人化測試 強調安全性達國家及國際標準

社會
更新時間：12:02 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:02 2026-07-23 HKT

運輸署今日（23日）宣布，已批准在機場島展開自動駕駛車輛的無人化測試，車上不再設有後備操作員。運輸署署長謝詠誼強調，安全永遠是首要考慮，所有測試均須符合嚴格國家及國際標準，並設有全面應變及風險管理機制。

機場島自動車實現四大技術躍進

運輸署至今已發出8個自動駕駛車輛先導牌照，涉及65輛車，測試地點遍及港九新界。謝詠誼指，所有測試大致暢順，達到國家或國際標準的第四級高度自動駕駛水平，目前全港測試項目已累計行駛超過24萬公里，當中機場島的項目更加顯著，先後實現四大技術躍進，包括多輛自動車同時運行、指定人員載客、路段擴展及車速提升。此外，遙距後備操作員會收集無人化操作的關鍵數據，為日後無人化駕駛奠定基礎。

關於署方如何檢視測試的安全表現，謝詠誼指，營運商每個月都要就機場島遙距操作測試提交報告，署方團隊也會不時實地檢視自動車表現，也會視察遙距控制中心的實際操作。

增標識顯示正進行「無人駕駛測試」

為方便其他道路使用者識別無人化測試車輛，謝詠誼指出，除了要求所有測試車貼上原有的自動車標籤外，今次亦新增額外標識，明確顯示車輛正進行「無人駕駛測試」。

謝詠誼強調，安全永遠是首要考慮，署方的實務守則按照國家及國際安全標準，要求營辦人制定全面的安全管理和應變計劃，涵蓋車輛安全、駕駛安全、道路安全、網絡安全等等。此外，營辦人必須為每輛自動車購買有效的第三者風險保險，並安裝電子數據記錄儀，以便有需要時提供協助。

她又提到，由她所領導的自動駕駛車輛應用促進工作組會持續審視各測試項目進度及安全表現，適時提供支援及協調，期望進一步融合數字技術、人工智能與公共運輸，更好服務市民。

記者：周育瑩

攝影：葉偉豪

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