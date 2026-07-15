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自動駕駛︱城巴獲批先導牌照測試項目 兩部小巴途經科學園區至港鐵大學站

社會
更新時間：16:22 2026-07-15 HKT
發佈時間：16:22 2026-07-15 HKT

運輸署今日（15日）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出一個自動駕駛車輛先導牌照，批准先導營辦人「城巴有限公司」往來科學園區至港鐵大學站的自動駕駛車輛（自動車）測試項目。

測試期間車上會長駐後備操作員

項目涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴，途經科技大道東、科技大道西、科學園路、澤祥街及馬料水公共運輸交匯處。測試期間，車上會長駐後備操作員，在有需要時可以接管車輛操控。所有先導自動車須於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。先導牌照詳情已上載至運輸署自動車測試網頁。

運輸署發言人表示，政府一直透過政策支持、法規配合和財政資助三方面多管齊下，積極而有序地推動自動車發展。此項目獲智慧交通基金資助，開發適用於香港道路環境的12座自動駕駛小巴，並測試行駛複雜的道路環境如迴旋處及公共運輸交匯處。項目完成後將提供實用數據，提升適用於香港的自動駕駛技術。

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運輸署公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出一個自動駕駛車輛先導牌照。運輸署網站
運輸署公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》（第374AA章）第4（1）條批出一個自動駕駛車輛先導牌照。運輸署網站
項目涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴，途經科技大道東、科技大道西、科學園路、澤祥街及馬料水公共運輸交匯處。運輸署文件
項目涉及兩輛以自動駕駛操作的小巴，途經科技大道東、科技大道西、科學園路、澤祥街及馬料水公共運輸交匯處。運輸署文件

政府：研以試點形式提供一定程度商業服務

政府會持續以駕駛和路面安全為首要原則，汲取經驗優化技術標準，並適時與業界共享研究成果，審慎有序地落實推廣自動車的工作。由運輸署署長主持的「自動駕駛車輛應用促進工作組」會聯同業界跨部門逐一審視自動車項目的進度；就測試地點、車輛類別，以及為配合自動車邁向商業發展所需的牌證安排提供督導；及研究合適的規管安排，准許自動車以個別試點形式於特定範圍內提供一定程度的商業服務。

運輸署歡迎有興趣的機構或企業提交自動車先導牌照申請。在接獲申請後，署方會按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國家或國際標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批。

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