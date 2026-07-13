自動駕駛︱高鐵西九龍站與機場快綫九龍站擬引入自動車接駁 最快明年第二季投入服務

政府一直推動自動車發展，去年《施政報告》提出以自動車跨區行走和接駁其他交通工具為目標，加速自動駕駛在香港無人化、規模化發展，盡快達致商業營運。政府今日（13日）向區議會提交文件，港鐵公司與機管局正籌備在高鐵西九龍站與機場快綫九龍站之間，引入自動駕駛接駁車輛。運輸署預計將於7月內發出先導牌照，隨即展開全天候路面測試，最快於2027年第二季正式投入載客及運載行李服務。

行程7至8分鐘 途經高鐵J出口、九龍站B及E出口

隨着高鐵服務恢復，經香港中轉的旅客節節上升。文件指出，現時約有5%乘坐高鐵抵港的旅客會轉往香港國際機場離境，有關轉乘客量按年上升逾20%，當中約四成屬即日轉乘。

為把握「空鐵聯運」機遇，港鐵將聯同機管局推進自動駕駛測試項目。日後服務常態營運後，旅客抵達高鐵西九龍站即可辦理預辦登機及行李託運服務，隨即乘坐自動駕駛車輛前往機場快綫九龍站。車程預計只需約7至8分鐘，服務將為旅客，特別是長者及行動不便人士，提供無縫接駁的出行選擇。

據文件的路線方案，測試路段約3.3公里，自動車會途經3個停車點，包括西九龍高鐵站J出口、機場快綫九龍站E出口落客區，和B出口的上客區。

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測試期間每輛車均設本地後備操作員

該測試計劃將部署4輛自動駕駛車輛。為確保行車安全，測試期間每輛車均會配備一名香港本地後備操作員。操作員須具備至少10年駕駛經驗，並完成百度提供的100小時全職駕駛培訓，全程監控路況，並可在遇上施工路段或突發情況時即時接管車輛。

測試範圍將涵蓋匯民道、佐敦道、雅翔道及車站環迴路一帶，停車點則設於西九龍站J出口，以及九龍站的B及E出口。為全面驗證車輛在不同交通情況下的表現，測試時段為周一至周日的凌晨12時至晚上11時59分進行。

政府表示，現時航空及鐵路乘客可步行往返高鐵香港西九龍站與機場快綫九龍站。而項目採用專用自動車提供兩站之間的接駁服務，旨在為航空及鐵路乘客提供多一個無縫接駁的便捷選擇，進一步提升乘客體驗。同時，項目亦有助推動自動駕駛在香港穩步拓展，邁向商業應用，全面落實國家「十五五」 規劃、香港特區政府《施政報告》及《運輸策略藍圖》的目標。