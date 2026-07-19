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旅發局展開「只在香港」全新環球宣傳 讓香港獨特的精彩不止觀賞 更能深切感受 

社會
更新時間：14:41 2026-07-19 HKT
發佈時間：14:41 2026-07-19 HKT

旅發局展開「只在香港」（Only in Hong Kong）全新環球宣傳，以「亞洲國際都會」作為定位，重新定義如何真正體驗香港。電視宣傳片將於明天在香港首度推出，而環球宣傳已推出近一星期，首先集中具高影響力的全球數碼及社交媒體，隨後擴展至全球及區域電視頻道，以及所有客源巿場的媒體及戶外廣告，將「只在香港」的訊息帶進消費者的日常生活。

「只在香港」展現香港的獨特魅力，讓全球旅客不只單純觀光「認識」香港，更要真正「感受」這個城巿，欣賞這裡的美景、聲音、滋味及每個日常難忘時刻。 

影片中展示香港精彩及讓人感受非凡的一面：

  • 充滿活力的繁華都市到寧靜悠然的自然景致，從登上天星小輪穿梭維港、登山遠足，到踏進啟德體育館、各個地道社區、體驗麻雀傳統文化、尋覓隱世沙灘，以至發掘世界級酒店與酒吧，全面展現出香港的繽紛百態和獨特風貌。
  •  突破傳統影像框架，這次宣傳於真實街景取材，捕捉城市的獨特質感、色彩與動人瞬間，勾勒香港真實個性。 「只在香港」圍繞香港四大特質構建，展現香港獨特基因 。
    「只在香港」圍繞香港四大特質構建，展現香港獨特基因 。

展現香港獨特基因

「只在香港」圍繞香港四大特質構建：多姿多彩、活力、強烈對比以及世界級。這些特質透過16種鮮明的顏色呈現，而每種色彩都源自香港獨特的元素： 

  •  鴨靈紅：蕩漾著維港漁舟歷久常新的優雅 
  •  洋紫荊粉紅：大自然以鮮明色彩點綴繁華都市
  •  啟德紫：象徵世界級盛事與美好未來 
  •  叮叮綠：逾120年的電車，象徵香港堅毅不屈的精神 
  •  熊貓黑與熊貓白：感受香港摯愛大熊貓的純真和歡樂  「只在香港」標誌 。
    「只在香港」標誌 。

「只在香港」標誌

  • 「只在香港」宣傳活動的重心是獨特的視覺感受，宣傳標誌融合了香港霓虹燈招牌與中式傳統印章，以嶄新方式演繹傳統與活力。 
  •  以現代設計融匯傳承與活力，標誌底部加上「亞洲國際都會」，突顯香港作為中西薈萃的國際旅遊目的地之獨特地位。

煥然一新的環球標語

  • 宣傳廣告亦運用充滿趣味、睿智幽默、個性鮮明和戲劇張力十足的語調來展現，例如：「日常，盛事上演」，以及「東西，成就最好」等。從大型盛事到都巿日常，每一個版本都讓旅客感受香港獨特的一面。 

香港旅遊業同聲同氣推「只在香港」

  •  「只在香港」讓旅遊同業以香港為傲的精神，及具創意的方式，說好香港故事。
  •  旅發局感謝業界夥伴的鼎力支持，包括提供媒體空間與宣傳渠道，擴大宣傳範圍。 

旅發局表示，作為持續推展的全球宣傳，此項目旨在建立長遠且可持續發展的平台，透過真實而具感染力的城市日常點滴，展現香港多元魅力。旅發局將陸續推出更多全新創意素材，為活動注入新鮮感，並從不同角度呈現香港豐富的特色。

為延續活動熱度，並進一步擴大於各主要客源市場的曝光率，旅發局將繼續採取多渠道推廣策略。同時，亦將邀請國際網絡紅人、中國內地及海外媒體親臨香港體驗，透過真實及具公信力的聲音，擴大宣傳效益。
 

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