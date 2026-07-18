網約車｜陳美寶：傾向由車主買第三者保險 設候補機制確保1萬限額被充分利用

立法會日前通過規管網約車服務的4項附屬法例，大部分法律條文將於今年8月3日生效。運輸及物流局局長陳美寶表示，政府預計於下個月邀請有意營運的平台申請牌照，爭取11月底陸續發出首批牌照。當局更傾向由車主自行負責購買第三者風險保險，又會制定預案及候補機制，若有申請人臨時退出或未能成功購買保險，後備人士將可補上，確保1萬個限額能被充分利用，相關細節將於適當時候預早公布。

維持一萬許可證上限 9月開展基線調查

對於坊間有七成意見憂慮1萬個網約車許可證的上限過低。陳美寶今（18日）在電台節目表示，政府在平衡道路容量、公共交通生態、乘客需求及道路承載力後，決定以1萬個名額作為起步點，並實施「總量限制」。日後可因應市場運作情況和反應，透過「動態評估」適時調整。她指，運輸署將於今年9月展開「基線調查」，了解市民及旅客的需求。同時，署方正積極構建智能監管系統。陳美寶續稱，當平台獲發牌照後，會要求平台提交數據，藉此可進行客觀、中立的階段性分析，以審視供求變化。

會制定預案及候補機制善用名額

陳美寶指，保險是網約車合法化的關鍵一環，由於日後合資格的網約車司機可同時「掛單」多個平台提供服務，若由單一平台購買未必合適，可能存在灰色地帶。因此，政府目前傾向由車主自行負責購買第三者風險保險，並會將此要求清楚列入牌照條款及實務指引中。

就坊間擔心名額未能被善用的問題，陳美寶強調，當局會制定預案及候補機制。若有申請人臨時退出或未能成功購買保險，後備人士將可補上，確保1萬個限額能被充分利用。相關細節將於適當時候預早公布。

循序漸進收緊商用車司機體檢

因應社會對道路安全的關注，政府計劃收緊商用車司機體檢要求，年齡門檻由70歲提早至65歲。陳美寶表示，政策旨在「早識別、早預防」，有助司機延長駕駛年期，並與海外標準看齊。新建議下，體檢頻率將按年齡採取循序漸進的模式。

她又指，當局正與港大醫學院團隊細化指引及詳細標準，以便醫生更容易找出如認知障礙症等隱性疾病。陳美寶亦提到，當局正考察內地及韓國的自助體檢機及模擬駕駛儀器，評估是否適用香港情況，未來希望能引入更科學化方式測試司機的視力、聽力、手握力及反應力，務求將評估要求標準化，細化指引及標準。

至於體檢費用，陳美寶坦言政府難以硬性定價，但正與醫務衞生局合作，推動利用「醫健通」儲存電子體檢紀錄。當局亦探討容許司機使用長者醫療券，或在地區服務中心探討可否設立專屬體檢中心，以便利全港逾12.6萬名65歲以上的商用車司機。

新皇崗口岸將增四條巴士線

就深港兩地高度關注的新皇崗口岸，港方口岸區及相關延伸區會於本月31日零時起啟用，但正式開通日期仍待粵港兩地政府商討。陳美寶指出，新口岸將採用「共同查驗，一次放行」的便利模式。為應付未來的龐大交通流量，除維持現有3條專營巴士及5條短途跨境直巴路線外，政府已透過招標，準備新增4條前往策略性區域的新專營巴士路線，確保口岸交通網絡四通八達。

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