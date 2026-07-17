網約車｜何敬康倡建「補充運力」機制 盛事日子增補配額 保險業料保費低於的士

立法會完成審議網約車服務規管相關附屬法例，大部分法律條文將於今年8月3日生效，政府將於今年第三季開展發牌工作，明年8月22日全面生效。立法會「與規管網約車服務有關的4項附屬法例小組」委員會副主席何敬康表示，當局應做好動態評估，並建議建立「補充運力」機制以應對盛事期間的需求。

何敬康指，較關注「動態調整」的安排，認為在市場調節下，初期1萬個許可證的上限應足夠維持運力，但由於新制提高了對司機的要求，包括需考牌及承擔較高保險成本，預計司機的營運模式將與以往不同，駕駛時數和投入度亦會增加。他強調當局需跨季度的數據積累，才能制定準確的動態調整基準。

他預期香港市場規模有限，未來申請的平台數量不會太多，主要將由數個國際或內地大型品牌主導。

靈活應對盛事 特定日子臨時增補配額

為應對大型盛事及節日期間的旅客交通需求，何敬康建議政府建立「補充運力」或後備機制，指訪港旅客在節日及盛事期間對點對點網約車服務的需求會大幅飆升，特區政府應超前部署，在預期需求大增的特定日子臨時增補配額，避免機制過於零亂。

何敬康又指，該機制亦可用於填補「非活躍」的配額。他解釋，若發現部分已取得許可證的司機長期未有積極營運，導致實際活躍的車輛少於1萬輛，當局應將這些閒置配額重新分配予承諾度較高的申請者，以確保整體運力。政府方面回應指，將會就相關機制進行研究，但強調必須先收集並評估實際營運數據，才能確定具體的調整與填補方法。

約十間保險公司有意提供網約車保險產品

保險業聯會行政總監劉佩玲表示，目前已有約10間保險公司有意提供相關網約車保險產品。業界有信心配合政府立法及推出政策的步伐，在市場上提供充足的保險產品。針對保險方案的設計，劉佩玲指，政府傾向採用由私家車原有保單延伸至網約車保障的模式，業界認為此方法的複雜程度較低；由於法例規定私家車必須購買普通第三者責任保險，若直接在原有保單上延伸商業網約車保障，能實現無縫交接，可將保障缺口的風險降至最低，若採用其他方案，她擔心將會產生灰色地帶及保障缺口。

劉佩玲續指，如在原有私家車保單外，另外購買一張網約車商業保險，因司機並非24小時營運，難以界定在特定時間應由哪張保單生效，如司機個人可能使用該車輛接送家人。至於由平台統一投保，如司機同時登記多個平台，會出現多張保單並存，而且在上下線或等候召車時發生意外，易引發理賠爭議並延長賠償時間。

人車綁定降低營運風險 預料保費低於的士

保費方面，劉佩玲表示不討論具體保費，但認為網約車與的士在營運模式上有顯著分別，預期網約車的保費將會針對司機個人紀錄精準釐定，且不會如的士般高昂。她指網約車為「人車綁定」，全職每周營運約40小時，與一般上班族相若，相較的士通常分兩更24小時全日運作，路面風險較低；的士車主或車行租予司機，管理較粗疏，意外碰撞機會較高，相反網約車司機即為車主，車主通常會更悉心保護車輛以減少碰撞。

她直言的士的管理較為紊亂，車主難以掌握司機的實際駕駛情況，而網約車車主親自投保，可直接提供駕駛經驗、違例及意外紀錄，保費定位更精準。