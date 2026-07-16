網約車附例︱議員關注「退場機制」 促監管司機須達指明次數才可退出

立法會大會今早續會（16日），通過規管網約車服務有關的4項附屬法例。運輸及物流局局長陳美寶表示，隨4項附屬法例完成審議，與規管網約車服務相關的大部分法律條文會在下月3日生效，當局下月會邀請平台公司申請牌照，並推出的士及網約車合併筆試，若一切順利，首批牌照會於11月底起陸續發放。規管平台的法律例文將於明年8月22日全面生效，同時有關強化暫時吊銷涉及非法取酬載客活動的車輛牌照，以及扣押有關車輛的嚴格措施，會同日實施。

料首批平台牌照11月底起陸續發出

陳美寶重申，的士與網約車不是「零和遊戲」，可以共存互補，當局於過去數年推出多項有關的士改革及提升的士服務質素的措施，的士業獨特營運情況及優勢，不會因引入網約車平台服務的規管制度而有所改變，相反日後的士業可有一個更公平、更有確定性的經營環境去營運。

她指建立一套既有香港特色，又具國際水平的網約車規管制度，是一項極具挑戰、涉及多方利益的複雜工作，當局在制定這套框架時，照顧了市民對於多元出行的熱切期盼、平衡了業界的關注，同時亦兼顧道路交通乘載能力等重要因素，透過規管網約車可優化香港整體個人化點對點交通的生態圈。

確保司機達「指明次數」才可退出

保險界陳沛良認為，現階段發出1萬個網約車牌照較為保守，因根據當局的供求分析同運力換算，若維持當局所調查的22%網約車運力需求，推算需要約1.7萬至2萬張網約車牌照，方可對應目前的士與網約車的整體運力配比，認為參考其他國家或地區，本港網約車牌照數量不應低於的士牌照數量。

他促請當局在網約車牌照正式發出並運作後，密切留意市場實際情況，例如掌握司機提供載客服務的時長、司機上線時長、乘客輪候時間等營運數據，尤其是在退出機制方面，要確保網約車司機達到「指明次數」要求。他更促當局就網約車保險，與業界緊密溝通，確保有關保險產品的條款清晰界定承保範圍，以及受保人責任。

良性競爭需建基於公平基礎

航運交通界林銘鋒認為，當局擬發1萬個網約車牌的做法是穩妥審慎，平衡了不同因素，當局更強調會動態評估許可證數目，若將來大眾對網約車的需求有變化，或的士業經營受到嚴重影響等，當局亦應審視有關因素，並適時作出調整，確保網約車有序推行。

他續稱，政策推行是希望的士與網約車存在良性競爭，從而有利個人化點對點交通服務行業的可持續發展，認為良性競爭需建基於公平的基礎上，確保雙方都有平等機會去發揮，舉例當局要求網約車主自行投保第三者保險，與的士做法一樣，且網約車有機會在不同平台提供服務，若由平台統一購買，當意外發生時要釐清平台責任會有困難。

記者：郭詠欣



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