Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網約車附例︱議員關注「退場機制」 促監管司機須達指明次數才可退出

政情
更新時間：11:31 2026-07-16 HKT
發佈時間：11:31 2026-07-16 HKT

立法會大會今早續會（16日），通過規管網約車服務有關的4項附屬法例。運輸及物流局局長陳美寶表示，隨4項附屬法例完成審議，與規管網約車服務相關的大部分法律條文會在下月3日生效，當局下月會邀請平台公司申請牌照，並推出的士及網約車合併筆試，若一切順利，首批牌照會於11月底起陸續發放。規管平台的法律例文將於明年8月22日全面生效，同時有關強化暫時吊銷涉及非法取酬載客活動的車輛牌照，以及扣押有關車輛的嚴格措施，會同日實施。

料首批平台牌照11月底起陸續發出

陳美寶重申，的士與網約車不是「零和遊戲」，可以共存互補，當局於過去數年推出多項有關的士改革及提升的士服務質素的措施，的士業獨特營運情況及優勢，不會因引入網約車平台服務的規管制度而有所改變，相反日後的士業可有一個更公平、更有確定性的經營環境去營運。

她指建立一套既有香港特色，又具國際水平的網約車規管制度，是一項極具挑戰、涉及多方利益的複雜工作，當局在制定這套框架時，照顧了市民對於多元出行的熱切期盼、平衡了業界的關注，同時亦兼顧道路交通乘載能力等重要因素，透過規管網約車可優化香港整體個人化點對點交通的生態圈。

確保司機達「指明次數」才可退出

保險界陳沛良認為，現階段發出1萬個網約車牌照較為保守，因根據當局的供求分析同運力換算，若維持當局所調查的22%網約車運力需求，推算需要約1.7萬至2萬張網約車牌照，方可對應目前的士與網約車的整體運力配比，認為參考其他國家或地區，本港網約車牌照數量不應低於的士牌照數量。

他促請當局在網約車牌照正式發出並運作後，密切留意市場實際情況，例如掌握司機提供載客服務的時長、司機上線時長、乘客輪候時間等營運數據，尤其是在退出機制方面，要確保網約車司機達到「指明次數」要求。他更促當局就網約車保險，與業界緊密溝通，確保有關保險產品的條款清晰界定承保範圍，以及受保人責任。

良性競爭需建基於公平基礎

航運交通界林銘鋒認為，當局擬發1萬個網約車牌的做法是穩妥審慎，平衡了不同因素，當局更強調會動態評估許可證數目，若將來大眾對網約車的需求有變化，或的士業經營受到嚴重影響等，當局亦應審視有關因素，並適時作出調整，確保網約車有序推行。

他續稱，政策推行是希望的士與網約車存在良性競爭，從而有利個人化點對點交通服務行業的可持續發展，認為良性競爭需建基於公平的基礎上，確保雙方都有平等機會去發揮，舉例當局要求網約車主自行投保第三者保險，與的士做法一樣，且網約車有機會在不同平台提供服務，若由平台統一購買，當意外發生時要釐清平台責任會有困難。

記者：郭詠欣


相關新聞：

網約車︱政府擬發1萬個牌照 平台籌備需時 明年8月起必須領牌

網約車︱的士業老行尊憂「搶飯碗」：遲早執笠 有司機呻收入少過保安

網約車｜車輛許可證數目訂上限 規管後動態調整 政圈料發1萬至1.5萬個

最Hit
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
星島申訴王 | 還清樓按遭父母反對 原因：不想樓契擺屋企！
申訴熱話
5小時前
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
7小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
3小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
17小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
17小時前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
放Lunch注意！天文台料未有一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響
社會
53分鐘前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
2026-07-15 10:00 HKT
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
「豪門最強前新抱」謝玲玲為百億長子慶生 林孝賢傳戀TVB小花 前奶奶101歲面色紅潤精靈過人
影視圈
3小時前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
17小時前