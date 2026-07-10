白石角站｜發展局：新車站選址可發揮最大效益 不會影響未來十年公屋建屋計劃

政府日前公布港鐵東鐵綫白石角站方案，決定以「先建站、後建樓」模式推展白石角車站發展項目，選址位於科學園與教大運動中心用地的中間位置，並維持2033年或之前落成啟用的目標。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，新車站選址位於科學園與白石角住宅群中間，可以發揮最大效益並兼顧鐵路安全。

何珮玲今（10 日）在電台節目澄清，坊間一直誤會以為會在教大白石角運動場建站，其實政府並無這個傾向。她指，經綜合技術及不同可能性考量後，政府決定將車站設於科學園與現有白石角住宅群中間位置，好處是位置適中，能最大程度服務科學園員工、區內現有居民，以及未來新發展項目的住戶，可發揮最大效益。

經考量維持中低密度私樓發展最為合適

其次考慮技術方面，經路政署與港鐵技術評估後發現，該運動場地段的鐵路軌道較為彎曲，若在該處建站，列車與月台之間的距離會較闊，對乘客構成不便甚至危險。為配合該區發展，現時的教大白石角運動場將重置至大埔汀角路近教大本部，從而釋放約6公頃土地。對於該幅土地的用途，何珮玲明確表示將全數用於發展私人住宅（私樓）。她解釋，由於公營房屋需要依賴大量社區與基層生活配套，而白石角區的食水、排水等基礎設施仍需提升，加上周遭均為中低密度私樓，因此將該地皮維持中低密度私樓發展最為合適。她強調，即使該地段不興建公屋，亦絕對不會影響政府未來十年的公營房屋建屋 計劃，因為當局已為建屋計劃覓得足夠土地。

是次建站工程將透過「物業發展權」模式融資。何珮玲透露，除了白石角教大用地外，項目亦涵蓋一幅位於馬鞍山的土地。她指出，由於白石角區內缺乏大型政府用地，為確保項目具備足夠財務可行性，故將目光投向邊緣地區。該幅馬鞍山用地鄰近居屋，容許作較高密度發展，結合白石角的中低密度私樓項目，初步估算所得利潤足以覆蓋建站成本，相信港鐵不會蝕本。政府將於2028年前與港鐵簽訂協議，落實建站時間表。

引入「組裝合成」法冀2033年前竣工

白石角站的建造工程面臨嚴峻挑戰。何珮玲指出，由於東鐵綫正全線營運中，工程人員每日只能利用凌晨約兩小時的空檔施工；加上工地被吐露港公路及中大設施夾擊，空間極度狹窄，大幅推高了施工難度及成本。為確保能在5至6年內如期完成，路政署同事會與港鐵公司再商討，是否有空間可以於2033年前竣工。並正與港鐵商討，計劃大量採用「組裝合成」建築法（MiC），在其他地盤預先製成組件再運往現場組裝，以縮減現場施工時間。

乘車時間增分半鐘 無礙東鐵總體容量

對於新增車站會否令東鐵綫超出容量負荷，何珮玲引述港鐵初步估算至2036年，每日新增約7000人次，實際新增客量不多，白石角站主要改變了現有居民及科學園員工以往需到大學站轉乘的方便度。即使加開一站，由金鐘至羅湖的整體行車時間只會增加約一分半鐘，東鐵綫現有容量足以應付。港鐵在下一階段會作詳細設計，會再覆核客流數據，檢視是否有需要增加列車。

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