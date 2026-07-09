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白石角站｜港鐵 : 正推進項目詳細規劃及設計方案 會與政府緊密合作

社會
更新時間：19:58 2026-07-09 HKT
發佈時間：19:58 2026-07-09 HKT

港鐵公司歡迎政府今日（9日）公布，行政長官會同行政會議已批准邀請港鐵為東鐵綫白石角站項目展開詳細的規劃及設計，目標是不遲於2033年完成車站工程。港鐵公司行政總裁楊美珍表示，港鐵正推進項目的詳細規劃及設計方案，致力為社區提供更便捷的交通，並支持香港創新科技的發展。

致力平衡營運服務和工程進度  透過嚴謹規劃應對項目建造複雜性

東鐵綫貫通連繫過境口岸、新界、九龍與香港島，是市民通勤及日常出行的重要集體運輸骨幹；擬建的白石角站，位於營運中的東鐵綫大埔墟站與大學站之間。港鐵會致力平衡營運服務和工程進度，在項目的各個階段透過嚴謹規劃，以應對項目規劃及建造的複雜性。除了白石角站外，項目亦包括重置香港教育大學運動中心，而車站鄰近白石角住宅區及科學園，計劃會設置行人通道，以及在吐露港公路上方興建一條連接車站與創新路的高架行人天橋，以提升區內暢達性。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，港鐵多年來致力提供優質的鐵路服務，推動城市前行。公司一直持續推展新鐵路項目，以配合政府的整體城市規劃。港鐵公司將繼續秉持「鐵路加社區」的理念，積極展開白石角站的規劃及設計，並會與政府緊密合作。

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