白石角站丨消息：車站樓高兩層、不設上蓋物業 座落「嘉熙」對面 政府承諾2033年落成目標不變

籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站，經歷四次延期後終於迎來關鍵進展。政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，相關文件於今日（9日）公布，並將於本周五（7月10日）的會議上進行討論。消息人士向《星島》透露，白石角車站將是一座兩層高的地面車站，長約250米、闊約25米，且不會設有上蓋物業發展。消息人士強調，儘管項目歷經波折，政府仍維持2033年或之前落成啟用的目標不變，強調無需經立法會撥款，港鐵會自行融資。

白石角站︱落戶中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近

消息人士透露，政府研究後決定放棄原本位於香港教育大學運動中心的選址，將車站南移至更靠近中文大學的位置。新車站預計將落戶於香港中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近，即白石角私人屋苑「嘉熙」的對面土地。

擬建橫跨吐露港公路高架行人橋

消息指，為連接車站與周邊區域，當局計劃興建一條橫跨吐露港公路的高架行人天橋，接駁至創新路一帶。另外，被放棄作為車站選址的教大運動場將被釋出，用以發展私營住宅及一個小型商場，透過物業發展收益補貼車站興建成本。

消息指，港鐵公司將獲得兩塊土地作為發展權補償，除了教大運動場用地外，另一塊位於馬鞍山城門河邊。此外，消息人士透露，計劃亦包括提升白石角地區的基礎設施，如儲水站等。工程期間，亞公角附近土地將被用作放置工程物料。

記者：黃子龍

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