白石角站︱大埔區議會周五討論「綜合發展項目」 議員倡先建站後發展 盼2033年或之前通車

籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站四度延期後，終於有新進展。政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於本周五（10日）的會議上討論。據了解，相關文件本周四（9日）公布。有立法會議員建議，車站選址須兼顧鄰近住宅群及科學園核心區，避免偏遠選址導致居民與上班族使用不便，削弱整體效益。

選址擬於教大運動中心 設大埔墟與大學站之間

白石角項目早在2021年由時任行政長官林鄭月娥於《施政報告》中提出，擬於東鐵綫大埔墟站與大學站之間增設車站，選址位於目前用作香港教育大學運動中心的約5公頃用地。方案原定於2024年年中公布，惟先後多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。發展局局長甯漢豪曾在立法會表示，希望今年內盡早公布白石角綜合發展的具體建議，她曾透露，正探討如何善用教育大學運動場搬遷後釋出的土地興建私營住宅，透過私樓發展權收益為項目提供財務支撐。

政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於本周五（10日）的會議上討論。

民建聯主席陳克勤認為絕不能因綜合住宅發展的財務考量而延誤工程。

陳克勤：選址須兼顧住宅及科學園

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤歡迎政府最新舉措，對於車站興建計劃，他希望可以「先建站，後發展」，指車站建設必須列為優先事項，絕不能因綜合住宅發展的財務考量而延誤工程，目標應訂於2033年或之前通車。

他續指，車站選址須兼顧鄰近住宅群及科學園核心區，避免偏遠選址導致居民與上班族使用不便，削弱整體效益。另外，在興建車站的同時，要進一步完善周邊社區設施，確保白石角成為宜居宜業的創科社區，不再讓居民承受規劃延宕的代價。

記者：黃子龍