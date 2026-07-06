白石角站︱大埔區議會周五討論「綜合發展項目」 議員倡先建站後發展 盼2033年或之前通車
更新時間：15:48 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:48 2026-07-06 HKT
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籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站四度延期後，終於有新進展。政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於本周五（10日）的會議上討論。據了解，相關文件本周四（9日）公布。有立法會議員建議，車站選址須兼顧鄰近住宅群及科學園核心區，避免偏遠選址導致居民與上班族使用不便，削弱整體效益。
選址擬於教大運動中心 設大埔墟與大學站之間
白石角項目早在2021年由時任行政長官林鄭月娥於《施政報告》中提出，擬於東鐵綫大埔墟站與大學站之間增設車站，選址位於目前用作香港教育大學運動中心的約5公頃用地。方案原定於2024年年中公布，惟先後多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。發展局局長甯漢豪曾在立法會表示，希望今年內盡早公布白石角綜合發展的具體建議，她曾透露，正探討如何善用教育大學運動場搬遷後釋出的土地興建私營住宅，透過私樓發展權收益為項目提供財務支撐。
陳克勤：選址須兼顧住宅及科學園
民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤歡迎政府最新舉措，對於車站興建計劃，他希望可以「先建站，後發展」，指車站建設必須列為優先事項，絕不能因綜合住宅發展的財務考量而延誤工程，目標應訂於2033年或之前通車。
他續指，車站選址須兼顧鄰近住宅群及科學園核心區，避免偏遠選址導致居民與上班族使用不便，削弱整體效益。另外，在興建車站的同時，要進一步完善周邊社區設施，確保白石角成為宜居宜業的創科社區，不再讓居民承受規劃延宕的代價。
記者：黃子龍
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