Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

白石角站｜消息：擬座落中大綜合生物醫學大樓附近 靠近科學園便通勤 棄教大運動場選址

政情
更新時間：18:19 2026-07-08 HKT
發佈時間：18:19 2026-07-08 HKT

籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站四度延期後，近日終於有新進展。政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於本周五（10日）的會議上討論，據了解相關文件會在明日（9日）出爐。消息人士表示，政府研究新站由原本的教大運動場，南移遷往近中文大學位置，預料會在香港中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角私人屋苑嘉熙的對面土地。民建聯主席、立法會新界東北議員陳克勤向《星島》表示，新方案較接近科學園，位於科學園及白石角一帶中心位置，相信能更便利白石角的居民與科學園的上班人士，為社區帶來更大裨益。

陳克勤冀2033年或之前通車

陳克勤表示，與民建聯團隊一直敦促政府從速落實興建白石角站，未來亦會繼續監察興建白石角站落實進展。政府早前回覆表示，會研究採用「組裝合成」建築法（MIC）及「裝配式設計」（DfMA）等技術以提升效率，縮短工期，期望有關工程進度能進一步加快，以達成2033年或之前通車的目標。

白石角項目早在2021提出 多次延期

白石角項目早在2021年由時任行政長官林鄭月娥於《施政報告》提出，擬於東鐵綫大埔墟站與大學站之間增設車站，選址位於目前用作香港教育大學運動中心的約5公頃用地。方案原定於2024年年中公布，惟先後多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。發展局局長甯漢豪曾在立法會表示，希望今年內盡早公布白石角綜合發展的具體建議，又探討如何善用教育大學運動場搬遷後釋出的土地興建私營住宅，透過私樓發展權收益為項目提供財務支撐。

據了解，白石角最新方案是放棄由原本的教大運動場選址，南移遷往近中文大學位置，預料會在中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角屋苑嘉熙的對面土地。

被問及如何評估緩解現有的交通壓力，及會否收集附近地點，如科學園及中大等持份者意見。陳克勤表示，現時在平日上下班的繁忙時間，大學站附近道路及吐露港公路都經常出現擠塞，希望政府能就整體的交通壓力進行評估，並制訂短中期的緩解方案。他又指，與團隊正草擬一份有關白石角站的問卷，準備發給白石角一帶居民，收集意見後會撰寫報告提交給政府部門，以完善「白石角車站綜合發展項目」。他透露政府正進行地區諮詢，本周將諮詢沙田區議會和大埔區議會。

相關新聞：

白石角站︱大埔區議會周五討論「綜合發展項目」 議員倡先建站後發展 盼2033年或之前通車

經民聯大埔區議員羅曉楓表示歡迎，只要有行人天橋接駁白石角站與白石角一帶屋苑，棄用原本的教大運動場選址問題不大。他指接獲包括業主委員會代表等逾百名居民聯署，期望如期在2033年或之前通車，強調「先建站、後起樓」，最重要先完善交通配套。

記者：黃子龍

最Hit
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
01:25
國泰飛倫敦客機羅馬尼亞上空曾失聯 北約派戰機升空警告 國泰：沿用經批准航道運作
突發
1小時前
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
片皮鴨名店霸王山莊全線結業！ 開業23年尖沙咀最後分店失守 1原因黯然退場 網民不捨：好多嘢都好好味
飲食
7小時前
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
「朱翁」朱維德離世享年95歲 家人盼安靜處理後事：感謝關心與體諒
影視圈
6小時前
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
8小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
9小時前
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
月入9萬夫婦住200呎納米樓呻換樓難 求教仲量聯行香港主席 網民嘩然拆解離奇真相 主席「最終回覆」曝光｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-07 14:04 HKT
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
13小時前
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
一九七一｜黃子華、許冠文、衛詩雅全員回歸 林嘉欣華麗登場 《破·地獄》導演陳茂賢新作正式開拍
影視圈
3小時前