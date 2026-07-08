白石角站｜消息：擬座落中大綜合生物醫學大樓附近 靠近科學園便通勤 棄教大運動場選址

籌劃多年的港鐵東鐵綫白石角站四度延期後，近日終於有新進展。政府已將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，將於本周五（10日）的會議上討論，據了解相關文件會在明日（9日）出爐。消息人士表示，政府研究新站由原本的教大運動場，南移遷往近中文大學位置，預料會在香港中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角私人屋苑嘉熙的對面土地。民建聯主席、立法會新界東北議員陳克勤向《星島》表示，新方案較接近科學園，位於科學園及白石角一帶中心位置，相信能更便利白石角的居民與科學園的上班人士，為社區帶來更大裨益。

陳克勤冀2033年或之前通車

陳克勤表示，與民建聯團隊一直敦促政府從速落實興建白石角站，未來亦會繼續監察興建白石角站落實進展。政府早前回覆表示，會研究採用「組裝合成」建築法（MIC）及「裝配式設計」（DfMA）等技術以提升效率，縮短工期，期望有關工程進度能進一步加快，以達成2033年或之前通車的目標。

白石角項目早在2021提出 多次延期

白石角項目早在2021年由時任行政長官林鄭月娥於《施政報告》提出，擬於東鐵綫大埔墟站與大學站之間增設車站，選址位於目前用作香港教育大學運動中心的約5公頃用地。方案原定於2024年年中公布，惟先後多次延期，先延至2024年年底，再延至2025年第二、三季。發展局局長甯漢豪曾在立法會表示，希望今年內盡早公布白石角綜合發展的具體建議，又探討如何善用教育大學運動場搬遷後釋出的土地興建私營住宅，透過私樓發展權收益為項目提供財務支撐。

據了解，白石角最新方案是放棄由原本的教大運動場選址，南移遷往近中文大學位置，預料會在中大羅桂祥綜合生物醫學大樓附近、白石角屋苑嘉熙的對面土地。

被問及如何評估緩解現有的交通壓力，及會否收集附近地點，如科學園及中大等持份者意見。陳克勤表示，現時在平日上下班的繁忙時間，大學站附近道路及吐露港公路都經常出現擠塞，希望政府能就整體的交通壓力進行評估，並制訂短中期的緩解方案。他又指，與團隊正草擬一份有關白石角站的問卷，準備發給白石角一帶居民，收集意見後會撰寫報告提交給政府部門，以完善「白石角車站綜合發展項目」。他透露政府正進行地區諮詢，本周將諮詢沙田區議會和大埔區議會。

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經民聯大埔區議員羅曉楓表示歡迎，只要有行人天橋接駁白石角站與白石角一帶屋苑，棄用原本的教大運動場選址問題不大。他指接獲包括業主委員會代表等逾百名居民聯署，期望如期在2033年或之前通車，強調「先建站、後起樓」，最重要先完善交通配套。

記者：黃子龍