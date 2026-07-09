白石角站︱政府批白石角及大水坑兩地予港鐵起私樓 採「先建站後建樓」模式發展

政府公布港鐵東鐵綫白石角站方案，決定以「先建站、後建樓」模式推展白石角車站發展項目，並將一幅主要為教大運動中心的白石角用地，以及一幅馬鞍山大水坑的用地，以物業發展權模式批予港鐵作私人住宅發展，為白石角項目融資。

批兩幅地予港鐵建私樓 為白石角項目融資

發展局建議把分別位於白石角教大運動中心的6公頃用地，和位於鄰區馬鞍山的3公頃用地，以物業發展權模式批予港鐵公司作私人住宅發展，為整個項目進行融資。同時港鐵公司會重置現有位於白石角的教大運動中心到毗鄰教大本部位於大埔汀角路洞梓的7.5公頃用地。

教大運動中心遷至毗鄰本部

為此，當局會先行開展收回洞梓用地的工作，以讓重置工程2028年下半年開始。港鐵公司會立即展開詳細工程設計及財務評估，白石角車站的建造工程亦會於2028年下半年動工，目標2033年或之前開通，私人住宅發展最快將於2031年起陸續開始建樓。

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白石角站鄰近科學園

政府向大埔區議會提交文件，建議於白石角興建新港鐵車站，擬建車站位置將位於科學園與教大運動中心現址的中間，毗鄰中大羅桂祥綜合生物醫學大樓的位置。

擬建車站亦將興建一條800米長的行人天橋橫跨吐露港公路，發展局發言人說，擬建車站前往科學園最遠處亦只需15分鐘左右。

發言人指，擬建車站為地面車站，整個車站蓋著現有鐵路興建，樓高兩層，地面一層是月台，上層是橫跨鐵路的通道。整個車站採自然通風設計，包括上層通道都不設冷氣。