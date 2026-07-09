白石角站︱料最快明年動工 2033年如期落成有一關鍵前提 日後行車時間延長84秒

港鐵東鐵綫白石角站籌劃多年，今日（7月9日）終迎來關鍵進展。政府將「白石角車站綜合發展項目」提交大埔區議會，周五（7月10日）會議將進行討論。《星島》較早前獲悉，白石角站將有兩層高，屬地面車站，長約250米、闊約25米，不會設有上蓋物業發展。政府維持2033年或之前落成啟用的目標不變，目前計劃無需經立法會撥款，由港鐵自行融資。

消息指，政府已承諾盡快動工，期望最快明年年底可開展工程，但由於當中涉及城規等程序，需要一些時間，關鍵是城規改劃用途過程中，有沒有收到反對意見，如有則可能延緩最終的動工時間，左右最終的落成進度。

最快明年年底可開展工程

據悉，政府暫未交代工程具體造價，只表示毋須立法會額外撥款，由港鐵自行融資。其中政府建議港鐵公司除可獲得教大運動場用地建屋，亦可獲得鄰近馬鞍山大水坑的一幅地皮作為補償，透過商業發展賺取利潤補貼開支。其中教大運動場要待重置，目前已選址在教大校園附近一幅洞梓地皮，不過由於涉及土地平整、重建、拆卸原運動場等步驟，技術上程序較多，需時較久。

消息指，考慮到原教大運動場用地發展需時較久，政府已承諾「先建站，後建樓」，即優先建設白石角主站及附近的行人天橋、道路等交通配套，同步慢慢處理；至於大水坑用地，由於不涉及私人業權，現時主要用作單車公園、碎石場等用途，重置難度較低，發展速度可較快。

由於2033年距今只有7年，地區人士深知時間趕急，明年底或2028年初就需要動工。目前最主要的程序，包括明日諮詢區議會，以及稍後再徵詢立法會意見，預料阻力不大。其後方案需走城規會程序，建議改變用途，期間要舉行公聽會，但當中的關鍵，是有否收到反對申述，如有則需要花較多時間處理。

由於白石角站是在東鐵綫大學站與大埔墟站之間增設新站，會沿用現今東鐵綫的訊號系統，加上兩個現有車站間距較遠，即使在中間加設一個站，亦不會顯著影響行車速度。據了解，政府料通車後整體東鐵綫行車時間，會比現時長84秒。

大埔區議員胡綽謙。

大埔區議員羅曉楓。

區議員：期望盡快動工 進一步交代社區設施詳情

大埔區議員羅曉楓指，希望白石角站盡早動工，尤其考慮到尚有城規等程序，未知會否再有拖延，越早動工，延遲落成的機會就越低。

同區區議員胡綽謙亦指，歡迎有關鐵路安排，白石角居民已苦候鐵路多年，但提醒政府注意該區民生配套，從目前公開資訊中，皆未見提及白石角站周邊配套設施詳情，目前區內只有有限的超市、商場等應付最基本的日常生活必需品，康樂設施亦是屋苑內的私人會所為主，沒有公家設施，其他配套如社區中心、圖書館、長者日託中心等，都有待設立。

攝影：伍明輝

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