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一文掌握「希愈生殖」撈亂胚胎細胞活檢樣本時序 疑知出錯約一個月才停收新症

社會
更新時間：02:43 2026-07-08 HKT
發佈時間：02:43 2026-07-08 HKT

希愈生殖醫學中心涉一宗胚胎細胞活檢組織樣本錯配事件，事件於今年5月發生，為何至7月才對外公布細節未明。衞生署昨日（7日）稱，初步調查發現涉事中心並未就事故，於24小時內向署方作出通報，但希愈生殖醫學中心於凌晨發聲明卻稱，已主動向人類生殖科技管理局呈報。《星島頭條》以目前公開資料整理事件的時序如下：

2026年5月

希愈生殖醫學中心為兩對接受試管嬰兒及「植入前遺傳學診斷」（PGT）服務的夫婦，進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，並將樣本交於中大威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心檢測。

2026年5月26日及6月4日

診斷中心通知希愈生殖醫學中心，涉事樣本出現異常，部分樣本不屬於當事人。

2026年7月6日

希愈生殖醫學中心主動暫停接收所有新症，直至另行通知。

2026年7月7日

人類生殖科技管理局聯同衞生署召開記者會，公布事件。

換言之，希愈生殖醫學中心最後在6月4日接獲診斷中心通知，樣本出現異常至其「主動」停收新症，中間有約一個月的時間空白，未知當中有否進行任何措施跟進事件。而希愈聲稱已「主動」向人類生殖科技管理局呈報，卻沒有交代時間。

另一方面，政於2023年7月起，根據《私營醫療機構條例》要求所有日間醫療中心均須在指定時限內，向衞生署呈報衞生署署長發出的日間醫療中心實務守則中指定的事件。若以此條例基礎，希愈以日間醫療中心註冊，應向衞生署呈報，而非人類生殖科技管理局，為何希愈卻沒有選擇向衞生署呈報，原因就不得而知。

相關新聞：希愈生殖醫學中心人工受孕出錯 送檢胚胎活檢組織樣本不屬個案父母 衞生署已報警

根據日間醫療中心實務守則，醫務行政總監須確保機構在識別任何醫療風險警示事件或重要風險事件後24小時內向衞生署署長呈報，並於 4星期內提交詳細報告。

醫療風險警示事件及重要風險事件包括：

1.    錯誤為病人或某身體部位進行外科手術╱介入手術程序；

2.    進行外科手術╱介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料；

3.    錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡；

4.    因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或神經損害；

5.    及導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件（不包括併發症）。

相關新聞：「希愈生殖」隸屬前財爺梁錦松醫療集團 梁智鴻高永文陳肇始袁國勇等任母集團顧問

重要風險事件：

1.    可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物；

2.    及可導致死亡或永久受損的錯辨病人身分事件。

相關新聞：胚胎細胞活檢樣本錯配 「希愈生殖」：深感震驚 向事主致歉並全力配合調查

相信各種細節、事發過程等，均需待希愈生殖醫學中心向衞生署提交詳細報告後，才會有更清楚的內容。

記者：郭詠欣

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