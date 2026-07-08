胚胎細胞活檢樣本錯配 「希愈生殖」：深感震驚 向事主致歉並全力配合調查

人類生殖科技管理局昨日（7日）公布一宗胚胎細胞活檢樣本錯配事件，涉事的希愈生殖醫學中心在凌晨發聲明指，對事件發生深表震驚，強調必定嚴肅處理，全力配合警方及相關政府部門調查，方向包括是否受到外在因素干擾。中心更就是次事件對客戶引致的憂慮與不便，特別是對求診夫婦及其家屬造成的心理影響，深表歉意。

中心指已即啟動嚴格基因覆檢程序，確認存放於中心液氮庫內之原胚胎完整、安全，並不存在錯誤、調亂、損毀或其他問題，今次異常事件僅發生在送檢診斷中心胚胎的少量細胞活檢樣本的處理環節，事件並沒有對相關的夫婦造成影響。

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中心稱於今年5月，為兩對接受試管嬰兒及「植入前遺傳學診斷」（PGT）服務的夫婦進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，並將有關樣本送交香港中文大學威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心進行檢測，之後於5月26日及6月4 日獲診斷中心通知有關樣本出現異常，部分樣本不屬於當事人。

中心稱，中心一向將醫療安全置於首位，已主動向人類生殖科技管理局呈報，為保障患者安全及利益，並配合政府衞生署及有關部門全面覆核及調查，並已主動於今年7月6日下午起暫停接收所有新症，直至另行通知。

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中心亦稱，事件後已為今年1月起所有PGT個案進行仔細基因覆檢，在已完成檢測的樣本中結果均無異常，並確認目前在儲存庫的胚胎、卵子、精子，會繼續按嚴格標準妥善儲存。

中心已成立內部調查小組，仔細檢討及優化所有運作流程，包括1. 為兩宗個案當事人提供後續解釋及輔導；暫停中心生育治療運作：全面停止生育治療服務。

中心亦啟動患者聯絡機制，即在暫停服務期間，主動聯繫所有正在接受生殖服務的客戶，提供免費諮詢、輔導及基因比對，早前在中心接受生殖醫學服務而出生的嬰兒，如有需要，將可獲安排基因鑑定，護理團隊將逐一聯繫以商討合適跟進方案；現有客戶若需要其他後續治療及服務，中心將協助其轉診到其他醫療中心，本中心正積極草擬相關細節，並將盡快聯繫受影響人士。