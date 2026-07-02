消委會‧藍牙耳機｜Apple、Bose等五款獲評4.5分 小米399元性價比最高 兩款耳機售1499元僅得3.5分（附55款測試名單）

挑選一部心儀的真無線藍牙耳機時，卓越的音響質素、出色的抑制雜音及防漏聲表現，以及持久的電池表現均是關鍵考量。消費者委員會今日（7月2日）發表《選擇》月刊，聯同國際組織最新測試的55款入耳式藍牙耳機，其中5款獲得4.5分的評價，有兩款價值1,499元的耳機僅獲得3.5分，亦有一款399元的獲評4分，性價比高。即睇降噪效果、使用方便程度、舒適度及製造質量及配件等全面評測結果。

消費者委員會聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT）測試了55款入耳式真無線藍牙耳機，評估其音響質素及電池表現等多個項目。結果顯示各樣本的表現差異明顯，部分性價比高的平價型號亦有出色表現。

是次測試的55款樣本售價由219元至4,498元，全部內置鋰充電池，並透過藍牙技術無線連接手機或音響設備，亦配備收音咪以作免提通話之用。全部測試樣本均屬入耳式設計，配備軟膠耳塞，可穩固於耳孔並完全覆蓋，營造出較佳的隔音聆聽環境。是次測試並不包括開放式耳機。在55款測試樣本中，逾9成（共52款）配備主動式降噪（ANC）功能。

這次的大型測試由國際消費者研究及試驗組織ICRT統籌，並委託歐洲的專業檢定中心進行測試和評審。是次評測的項目相當全面，包括音響質素、抑制雜音及防漏聲表現、降噪效果、電池表現、使用方便程度、舒適度，以及製造質量及配件。

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是次測試結果顯示，耳機的售價與其最終表現並不一定成正比，不少平價型號展現出極高的性價比。在整項評測中，表現最優秀的5款耳機均獲得4.5分的優異評價，包括T1（Apple, AirPods Pro 2）、T2（Bose, QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)）、T3（Sony, WF-1000XM6）、T4（JBL, Tour Pro 3）及T5（Beats, Powerbeats Pro 2）。然而，測試中發現有2款價值1,499的耳機，其整體評分僅獲得3.5分，分別為T47（Sony LinkBuds Fit）及T49（Libratone AIR+3）；相反，T29（小米 Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro）售價僅為399的耳機成功獲評4分，表現甚至超越部分千元級別的產品。

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在音響質素項目中，由5位專業試驗人員進行評分。他們分別聆聽了演講、古典音樂、搖滾樂及爵士樂等4類音樂及人聲。

評審結果顯示各樣本的音響質素表現相當參差。當中，整體音色最佳的是樣本T1（Apple, AirPods Pro 3）及T3（Sony, WF-1000XM6）。評審員特別指出，這2款樣本在播放音樂時，其高音、中音及低音頻表現平衡而飽滿，音色精確且極具動感，人聲呈現非常逼真，猶如歌手置身面前，因此雙雙榮獲5分滿分。

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抑制雜音及防漏聲表現的評審項目，包括當用家擺動頭部或身體時耳機所產生的雜音、耳機內部電路在操作時產生的雜音，以及耳機整體的防漏聲效果。

結果顯示，全部樣本在用家擺動頭部或身體時所產生的雜音均屬輕微；然而在內部電路操作時，部分樣本則會產生輕微雜音。此外，視乎耳機外殼設計及密封程度，不同款式的樣本都存在出現聲音洩漏的可能。綜合而言，樣本T1（Apple, AirPods Pro 3）、T3（Sony, WF-1000XM6）、T4（JBL, Tour Pro 3）、T9（Sennheiser, Accentum True Wireless）、T13（Samsung, Galaxy Buds3 FE）、T15（Soundcore, Liberty 5）、T18（JBL, Wave Beam 2）、T20（華為 Huawei, FreeBuds Pro 4）、T21（Sony, WF-C710N）、T29（小米 Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro）、T32（Sony, WF-C510）及T46（Audio-Technica, ATH-SQ1TW2）在此項目表現優異，同獲5分滿分。

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降噪效果測試僅針對具備主動式降噪功能的型號。測試環境設計多元，包括飛機、火車或高速公路車廂內的連續噪音，街道上或操作機器時的週期性噪音，人聲喧嘩的酒樓，以及極為寧靜的房間等。

此測試同樣由5位專業試驗人員評分。在評審過程中，耳機不會播放任何音樂，而是純粹以主動式降噪功能作為減輕環境噪音的工具，藉此精準評測樣本的降噪表現。結果顯示，樣本T1（Apple, AirPods Pro 3）、T2（Bose, QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)）及T6（華為 Huawei, FreeBuds Pro 5）的降噪表現最為突出，共同榮獲5分滿分。

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在電池表現的評測中，測試項目涵蓋了耳機充滿電後的可使用時間、充電盒連同耳機一併充電所需的充電時間、耳機充電15分鐘後的可播放時間，以及充滿電的充電盒可為耳機提供完整充電的次數。在測試可使用時間時，耳機會在電量耗盡後重新充滿，並以相同音量播放音樂，期間開啟所有可自動啟動的功能。

結果顯示，各樣本內置充電池在充滿電後的續航力差距極大，量得的可使用時間由4小時25分鐘至17小時21分鐘不等。其中，以樣本T22（Audio-Technica, ATH-CKS50TW2）的可使用時間最長，而樣本T49（Libratone, AIR+3）則最短。另外，在充電15分鐘後，各樣本可播放音樂的時間亦介乎49分鐘至5小時57分鐘之間。

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量度充電時間時，測試程序會將耳機與充電盒的電量完全耗盡，隨後把耳機放入充電盒內一併充電，直到兩者均完全充滿為止。

實測發現，各樣本充滿電的時間介乎29分鐘至3小時25分鐘，其中以樣本T22（Audio-Technica, ATH-CKS50TW2）充電所需時間最長，而樣本T20（華為 Huawei, FreeBuds Pro 4）最快完成充電。

綜合各項電池表現測試，樣本T5（Beats, Powerbeats Pro 2）、T11（JBL Tune Beam 2）、T14（Technics EAH-AZ100）、T26（JBL Tune Buds 2）、T27（小米 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro）及T32（Sony WF-C510）的整體表現較佳，獲得4.5分。

相反，樣本T38（Bang & Olufsen Beoplay Eleven）、T50（Audio-Technica ATH-CKS30TW+）及T55（JLab Go Pop ANC）充滿電所需時間較長（接近或超過2小時），且快速充電15分鐘後的可使用時間亦較短（不足1.5小時），加上其隨附充電盒僅能為耳機提供2次或以下的完整充電。由於在多個項目失分，這3款型號的整體電池表現僅獲得2.5分。

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在使用方便程度方面，由專業評審員針對日常使用、收音咪的通話質素、充電進度顯示、說明書內容清晰度以及其他特別功能等多個項目進行評估。測試結果顯示，各樣本的表現較為平均，大部分樣本在此項目中獲得3.5分或4分。

在舒適度方面，評審員就用家在不同情境下的佩戴體驗進行評分，包括：正常佩戴、戴上與除下的便利度、運動時的穩固程度，以及同時佩戴眼鏡時的舒適感。結果顯示大部分樣本的表現都不俗，其中樣本T1（Apple, AirPods Pro 2）及T40（三星 Samsung, Galaxy Buds3 Pro）在各種佩戴情況下均表現優異、感覺較為舒適，獲得5分滿分。

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在製造質量及配件項目中，評審員仔細檢視了耳機與其充電盒的塑膠外殼，評估其是否過於單薄或不夠堅固。同時，也檢查了產品是否附送不同尺寸的替換軟膠耳塞、充電線以及電源供應器等配件。

結果顯示各樣本的整體表現相當理想。除了樣本T23（Sennheiser, Momentum True Wireless 4）及T48（House of Marley Little Bird）因為耳機設計較難從充電盒中取出，因而僅獲得3分外，其餘絕大部分樣本均獲得4分或以上的良好評價。

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為了協助消費者選購最合適的產品，並在使用時保護聽覺與維持個人衞生，消委會提出以下5大實用建議：

按個人喜好與預算了解需要

消費者在購買前，應先釐清個人的喜好、所需功能及預算，詳細比較各款產品的詳細規格，然後按自己較重視的項目（如音響質素、降噪效果或電池表現）去進行選擇。是次測試結果顯示，不論是高、中或低價位的型號均有獲得不俗評分的選擇，消費者可安心按預算挑選。

減低播放音量以保護聽覺

使用耳機時切勿將音量調得太高，以免對聽覺造成永久性傷害。建議用家可使用裝置預設出廠時的輸出限制，確保在日常使用時音量不會意外超出安全水平。

注意日常個人衞生

由於入耳式耳機需要插入耳道內使用，故必須經常保持耳機清潔以確保衞生。用家亦不應與他人共用耳機，以免細菌傳播並導致耳道受感染。入耳式耳機的軟膠耳塞通常可以拆下，用家可用清水將其徹底清洗乾淨，並必須等待軟膠塞完全乾透後，才可套回耳機上繼續使用。

插入耳道前確保固定膠塞

在將耳機插入耳道前，必須確保軟膠耳塞已牢固安裝在耳機本體上。這樣可避免軟膠耳塞在耳道中意外脫落，導致難以自行取出。

按時讓耳朵休息防感染

用家不應長時間佩戴或使用耳機。由於入耳式耳機的軟膠耳塞會封閉耳道，阻礙空氣流通，長期佩戴可能會令耳道內產生較多的耳垢。情況嚴重時，甚至會導致耳鳴或耳道感染。用家若在使用期間感到不適或耳朵出現痛楚，應盡快求醫。

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若用家想進一步延長真無線藍牙耳機的無線使用時間，可以參考以下3個實用慳電方法：

關閉高耗電功能：用家可考慮先手動關閉部分較為耗電的功能（例如主動式降噪模式）。

啟用單聲道聆聽：用家可以選擇僅使用單一邊耳機，並在播放裝置中啟用單聲道（Mono）模式進行聆聽。

兩邊耳機輪流交替：當其中一邊耳機的電池接近耗盡時，才開始使用另一邊的耳機繼續聽歌、觀看影片或進行通話，讓電量耗盡的一邊放回充電盒內充電。

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