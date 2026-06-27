至尊足球會：對打假波零容忍 將全面配合政府調查

廉政公署與香港警務處有組織罪案及三合會調查科周五(26日)舉行聯合記者會，宣布成功瓦解一個由本地足球圈人士操縱的龐大犯罪集團，罪行包括打假波及收外圍賭注等，行動拘捕19人，包括多名現役、退役甲組足球員及教練，涉及多個球會。消息指，被補人士包括前香港足球先生盧均宜，及傑志U18教練潘文俊。盧均宜曾獲2011/12年度香港足球先生，現年41歲的他今年以球員兼教練身份，替「至尊足球會」奪得甲組聯賽冠軍。

至尊足球會同晚（26日）發聲明表示，對於任何違反體育道德、非法操控賽果或違法行為，一貫採取零容忍態度；該會及主席王至尊將全面、無條件地配合有關政府部門的調查，共同維護本地球壇的廉潔與健康發展。

至尊足球會發聲明表示，對於任何違反體育道德、非法操控賽果或違法行為，一貫採取零容忍態度。

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至尊足球會的聲明稱，該會留意到個別網絡及報章媒體，就政府部門調查本地足球聯賽涉嫌違規事件之報道。鑑於相關報道提及該會及該會主席王至尊，該會基於公眾利益及誠信原則，特此發表嚴正聲明。

聲明續指，至尊足球會作為過去三屆聯賽的冠亞軍得主，所有成員包括王主席、教練和球員等一直全力以赴參與比賽，成績有目共睹，期盼各界切勿猜測及質疑球隊的態度和付出；「同時，至尊足球會一向深信及堅守公平競技之體育精神，對於任何違反體育道德、非法操控賽果或違法行為，一貫採取零容忍態度」。

該會重申，球會之財務、管理及營運一直保持最高透明度與合規性。如有需要，該會及主席王至尊將全面、無條件地配合有關政府部門的調查工作，以便盡快釐清事實，共同維護本地球壇的廉潔與健康發展。