廉署警方「雙刃」行動破「打假波」集團 拘19人 消息指包括前香港足球先生盧均宜及傑志U18教練潘文俊

廉政公署與香港警務處有組織罪案及三合會調查科今日(26日)舉行聯合記者會，宣布成功瓦解一個由本地足球圈人士操縱的龐大犯罪集團。該集團不僅涉嫌利用現役及退役足球員的網絡管理和收受本地與海外足球賽事（包括世界盃）的非法外圍賭注，更涉嫌以行賄受賄方式操縱本地甲組足球聯賽的賽事結果，從中在賭博中獲利。這宗案件是在廉署調查另一宗不法足球賭博案件時揭發。在雙方部門的緊密合作下，執法人員於本周二凌晨展開代號「雙刃」聯合拘捕行動，至今共拘捕十九名男女，並檢獲大量波纜紙及現金贓款。

消息指，被補人士包括前香港足球先生盧均宜，及傑志U18教練潘文俊。盧均宜曾獲2011/12年度香港足球先生，現年41歲的他今年以球員兼教練身份，替「至尊足球會」奪得甲組聯賽冠軍；至尊來季將升上港超聯作賽。

廉署拘九名人士 涉教練及現役球員

廉署首席調查主任吳兆基今日（26日）表示，廉署及警方於本周二採取一項代號為「雙刃」的聯合執法行動，成功搗破一個由本地足球圈人士操縱的一個犯罪集團。該集團涉嫌非法收受外圍賭注，牽涉本地及外地足球賽事，包括世界盃賽事；同時亦涉嫌利用足球圈人士管理及收受賭注，並透過足球員網絡與貪污手段，操縱本地球賽「打假波」，令集團從中獲利。

吳兆基指，廉署及警方於行動中共拘捕19人，包括集團首腦及骨幹成員，牽涉教練、現役及退役足球員，當中1人同時被廉署及警方同時拘捕。他表示，廉署早前調查另一宗貪污「打假波」案件時揭發今次事件，調查後發現有本地年輕球員一邊在本地賽事貪污「打假波」，一邊擔任俗稱「艇仔」的外圍中介，收受本地及海外賽事的賭注。

吳兆基續指，廉署於行動中拘捕9名男子，年齡介乎22至49歲，當中包括兩名教練，分別執教一支甲組球隊及一支港超聯U22球隊；其餘7名被捕人士是球員，其中6名球員來自3隊甲組球隊，以及一名效力過不同級別球隊的球員主要擔任「艇仔」。調查發現，案件至少涉及24/25年的4場甲組球賽，及25/26年一場U22球賽。他指，調查期間足總積極配合廉署行動，包括安排專家協助廉署找出賽事當中可疑打假波行為。

吳以其中一場賽事為例，身兼「艇仔」的球員收到數十萬元的外圍賭注，並且已部分賭注賄賂另一足球員，於甲組賽事打假波操控賽果，令投注賭客賭輸，集團能從中獲利。他指調查行動仍在進行中，不排除有進一步拘捕行動。

警方拘11嫌疑人 非法賭注總額超過六百萬港元

警方有組織罪案及三合會調查科警司周子軒表示，警方於行動中，以串謀收受賭注等，拘捕9男2女共11人，年齡介乎24至58歲，職業包括本地現役足球員、家庭主婦及司機。被捕人士當中有5名是非法集團主腦及骨幹成員，當中包括一名同時被廉署以「打假波」拘捕的24歲男子，以及6名賭客。警方於旺角某球會辦事處拘捕一名51歲女子，相信是集團的其中一名首腦。

周子軒指，涉案集團以相熟人士為主軸，減低被偵查風險，集團主腦於不同非法賭博網站開設大量賭博帳戶，再把賬戶交由相熟球員管理、處理財務，甚至招攬相熟球圈人士作出外圍投注。涉及落款賽事包括海外及本地賽事，甚至有人以「打假波」手段操控本地球賽。他指，相信涉案集團運作2至3年，估計收受賭注金額超過600萬港元。警方相信行動已成功瓦解有關集團，切斷其收入來源，行動仍在進行當中，不排除有更多人被捕。

被問到案件涉及甚麼球隊，吳兆基指案件仍在調查當中，現階段不方便透露涉及哪間球隊或球員，但指調查涉及至少5支球隊。周子軒亦透露，警方拘捕的5名集團骨幹成員當中，其中3名球員均曾經效力過同一間前甲組球隊。

足總：全力配合調查

中國香港足球總會（足總）表示，留意到執法部門今日公布有關打擊非法賭博活動之行動。足總對任何涉及操控賽果及非法賭博行為採取零容忍態度，一直與執法機構保持緊密溝通交流資訊，全面配合及協助相關調查，以打擊假波及非法賭博行為，共同保障足球誠信。 由於案件仍在調查中，足總不會評論個別人士或相關細節。

足總又指，會方致力加強誠信保障工作，透過 United Lotteries for Integrity in Sports（ULIS）平台進行監察及異常投注分析，並按國際足協（FIFA）指引打擊相關不法行為。足總會繼續秉持誠信和公平性的原則，採取適當措施，確保各組別聯賽順利進行。

記者：趙克平

攝影：陳浩元