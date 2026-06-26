宏福苑業主大會｜合安稱不牽涉是否賣業權 范凱傑指合適：法團無權處理

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，決定不就土地審裁處6月2日的判決提出上訴，將全力籌備宏福苑業主大會，有信心於7月內順利召開。合安在聲明強調，作為大廈管理人，其職責在於負責處理大廈公用部分的管理及業主共同權益的事務；至於個別業主的個人財產權益，如是否出售其業權，由於並不涉及大廈公用部分或整體大廈的控制、管理及行政事宜，因此不應亦不會在業主大會上處理。

居民提出討論如何處理？范凱傑：不應允許

本身是大律師的立法會議員范凱傑接受《星島頭條》查詢時表示，合安的安排合適，強調法團管理人無權處理業主是否出售業權的問題。范凱傑指，根據《建築物管理條例》第14條「法團的一般權力」，除另有規定外，法團會議可通過有關公用部分的控制、管理、行政事宜或有關該等公用部分的翻新、改善或裝飾的決議，而該決議對管理委員會和全部業主均具約束力，因此法團在法律上只負責管理、修繕等事宜，並無權力處理買賣業權問題，「是否出售業權是個人選擇」。

被問到若有居民提出討論或投票應如何處理，范凱傑指，業主大會的主持人不應採納或允許， 重申法團無權處理。

合安今日發聲明指，針對召開業主大會所面對的三項主要困難，合安正持續跟進。在核實聯署業主身份，合安目前已核實5%聯署業主的身份。至於聯絡業主及跟進遺產承辦方面，在「一戶一社工」的協助及業戶的同意下，合安已成功取得約300名原先未能聯絡的業主或其家人的聯絡方式，進一步完善業戶通訊資料。同時，合安亦持續了解在火災中離世人士的遺產承辦進度，以確保相關業主的合法權益得到充分保障。

另外，合安正繼續物色符合業主要求的場地，即容納人數至少達1,000人、且可於周六或周日連續使用六小時，合安會積極探討不同方案，確保會議順利舉行。

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