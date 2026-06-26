宏福苑｜合安決定不就判決提出上訴 全力籌備業主大會料7月內召開

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，決定不就土地審裁處6月2日的判決提出上訴，將全力籌備宏福苑業主大會，有信心於7月內順利召開。合安表示，已為逾八成半合資格業主進行登記退還維修基金及預繳管理費，並在社工協助下成功聯絡約300名原本失聯的業主或家屬。

決定不就判決提出上訴 逾八成半業主已登記退款

合安繼於6月13日發出通告後，其法律團隊已審慎研究土地審裁處的判詞。經詳細評估後，合安決定不會就6月2日的判決提出上訴申請。合安表示，將集中資源全力推進業主大會的籌備工作，並有信心可於7月內順利舉行會議。

在維修基金餘款及預繳管理費的退款安排方面，目前已有超過八成半合資格領取退款的業主完成登記預約。合安將會主動聯絡尚未登記的業戶進行跟進，並協助他們盡快完成退款程序。

積極跟進三大籌備困難

針對召開業主大會所面對的三項主要困難，合安正持續跟進。在核實聯署業主身份，合安目前已核實5%聯署業主的身份。至於聯絡業主及跟進遺產承辦方面，在「一戶一社工」的協助及業戶的同意下，合安已成功取得約300名原先未能聯絡的業主或其家人的聯絡方式，進一步完善業戶通訊資料。同時，合安亦持續了解在火災中離世人士的遺產承辦進度，以確保相關業主的合法權益得到充分保障。

另外，合安正繼續物色符合業主要求的場地，即容納人數至少達1,000人、且可於周六或周日連續使用六小時。合安亦會積極探討不同方案，確保會議能順利舉行。

諮詢法律意見確保程序合規

鑑於宏福苑的特殊情況，合安在籌備大會的過程中仍須處理多項會議安排，包括會議通知的送達方式、委任代表文書的收集地點及相關核實程序等。合安目前正就上述安排諮詢法律意見，以確保程序符合規定。

強調大會不處理個人財產

此外，合安強調，作為大廈管理人，其職責在於負責處理大廈公用部分的管理及業主共同權益的事務。至於個別業主的個人財產權益，如是否出售其業權，由於並不涉及大廈公用部分或整體大廈的控制、管理及行政事宜，因此不應亦不會在業主大會上處理。

合安將繼續全力推進業主大會的籌備工作，並適時向業主報告最新進展。業主可留意宏福苑管理人網站，以獲取最新消息。