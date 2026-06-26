以免費機票住宿誘騙兩女赴泰賣往緬甸詐騙園區 美容師認欺詐罪還押9月判刑

女美容師聲稱提供免費機票和住宿，誘騙兩名女子出遊到泰國，又要求她們運送泰銖。惟二人到埗後隨即被持棍和持槍男子押送至緬甸，並獲告示已遭「賣」到詐騙園區，須支付50萬美金或達到同等詐騙金額，才可獲釋。事主向家人求助後，終在支付贖金後獲䆁。女美容師今（26日）於區域法院承認欺詐罪，法官謝沈智慧直言判刑對家人的影響從不是減刑因素，怒斥「應該犯案前諗吓屋企人，唔係犯案之後用屋企人做藉口」。法官押後判刑至9月29日，以等待同類案件的上訴結果，期間被告須還押。

33歲被告潘心怡承認一項欺詐罪。案情指，24歲彭姓女事主及21歲廖姓女事主自2024年中旬相識，二人分別認識被告。在2024年11月中下旬，兩名事主與被告聚餐，被告邀請兩名事主一同到日本及加拿大旅行，住宿等全部旅遊費用均由被告承擔。事主們表示有興趣，但當日未有訂下任何計劃。

同年12月27日，被告在三人的Whatsapp群組中告知，已為兩名事主購買機票及預訂住宿，在當晚9時從香港飛往泰國，翌日晚上回港。被告另要求二人在泰國境內運送現金泰銖以換取報酬，彭同意，廖本來拒絕，但在被告及彭的請求下答應。被告又稱自己將尾隨二人之後前往泰國。

出發前被告刪除三人Whatsapp群組

被告在12月27日出發前相約兩名事主見面，廖未能應約，而被告刪除了三人Whatsapp群組，和她與彭之間的所有對話紀錄。彭和廖直接在機場會合，並發上前往泰國的航班。

兩人到埗後，彭透過Telegram通知被告，被告指示她們前往機場出口，會有司機接送至酒店。10分鐘後，一名身份不詳的泰國男子上前查看事主們的香港護照，確認身份後帶她們上車。被告在一個包括她、兩句事主及一名「A」人士的Telegram群組中，告知事主二人須運送4800萬泰銖但無更多詳情，兩名事主之後在車上入睡。

12月28日早，彭姓事主醒來發現車輛正駛往清邁，二人再依照被告指示轉乘另一輛車。她們抵達一條河附近的某地點後下車，隨即見到數名持木棍及刀的男子，並遭沒收護照及電話等全部財物，再被押解上船過河。過河後兩名事主又被身穿軍服的持槍男子押上車，在車程中獲告知已被「賣」到緬甸。

被人以2.7萬美元美賣到園區從事詐騙

二人被帶到一個園區，由一名綽號「老闆」又稱「兔總」的內地人迎接。「老闆」指兩名事主分別被人以2.7萬美元美賣到園區從事詐騙，又指須支付50萬美元或達到同樣的詐騙業績，方可離開。兩人其後獲得學習資料及話術，指導她們詐騙富有的海外華人。

2025年1月左右，「老闆」問事主們是否想離開，若想離開，各人須支付2.8萬美元的費用，若繼續留在詐騙中心則可減費。翌日兩名事主聯絡親友，彭的母親在網上找人協助，終支付110萬泰銖釋放費及10萬元人民幣予協助方作手續費。廖的前男友及親戚透過中介方，支付共212,090港元換回廖的釋放。

兩名事主在2025年1月8日獲釋，她們在同月11日回港。同月13日，被告被拘捕，在警誡下保持緘默。

辯方已呈交書面求情陳詞，法官謝沈智慧直斥「簡直係胡說八道」。法官指眾所周知若控罪嚴重，被告的個人背景及家庭背景對判刑的影響微不足道，而判刑對家人的影響從不是減刑因素。辯方又指被告的父親非常擔心女兒，法官反問「人哋啲女俾人捉咗，俾人賣咗去，人哋啲父母呢？」。

法官指本案牽涉事主的人身自由，勒索金額龐大，以及有國際元素，明顯是集團式犯案，有精密計劃，不能與單純導致金錢損失的電騙案例相提並論。法官留意到有同類案件將於上訴庭審理，遂押後本案判刑至9月29日，以等待上訴結果。

案件編號：DCCC 692/2025

法庭記者：雷璟怡

