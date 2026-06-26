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宏福苑｜合安7月召開業主大會 區議員稱負責任決定 居民歡迎冀了解保險補償

社會
更新時間：12:32 2026-06-26 HKT
發佈時間：12:32 2026-06-26 HKT

宏福苑業主立案法團管理人合安管理有限公司今日（26日）宣布，決定不就土地審裁處6月2日的判決提出上訴，將全力籌備宏福苑業主大會，有信心於7月內順利召開。大埔區議員胡綽謙向《星島頭條》表示，合安作出「負責任的決定」，指合安是宏福苑大火後臨危受命處理大廈及業主的權益事務，困難重重，他能感受到合安作為管理人的的艱辛。

他舉例指，面對統籌維修基金餘款及預繳管理費退款，合安要處理繁重的文件及派發支票的安排，加上業主現居住於不同地區，無法短時間內聯絡到業主處理事務，而尋找合適場地也有困難。他期望合安在籌備宏福苑業主大會時，能提前通知業主實際的開會時間及流程，並在大會當日有條理地安排會議秩序。

湯家驊：應尊重法庭判決舉行大會

宏福苑居民林女士表示，此舉是「眾望所歸」，對合安安排尚算滿意。她說已收到合安派發的支票，以及入住烏溪沙的過渡性房屋，生活慢慢重回正軌。

另一宏福苑居民的李先生亦對合安決定表示歡迎，體諒合安籌備的困難，現時更有信心去等待下一步的安排。他表明會出席業主大會，期望當日可以了解到房屋保險補償事宜、能否幫助解決銀行按揭供款，「始終好多居民嘅屋企都燒到total loss，唔知仲有冇得claim到保險。」

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，土地審裁處早前駁回合安申請延期舉行業主大會，理應尊重法庭判決按時舉行，沒任何理據延遲。他指合安今日發出「宏福苑業主大會籌備工作」聲明，相信法庭不會發出禁制令作追究，除非有持份者受到民事或金錢上的損失。

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