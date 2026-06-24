宏福苑聽證會｜明日舉行第五輪最後一場 兩名獨立委員會消防工程專家將作供

大埔宏福苑火災獨立委員會明日（25日）舉行第五輪第3場，即今輪最後一場聽證會，有兩名獨立委員會委任的消防工程專家作供，包括香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI ，以及香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明 。

香港理工大學建築環境及能源工程學系建築科學和消防安全工程講座教授Asif Sohail USMANI 明日作供。理大網頁

香港理工大學建築環境及能源工程學系副教授及副系主任江黎明。理大網頁

至於今日( 24日 )的第二場聽證會有3人作供，包括政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

6月24日聽證會重點：

3名專家證人今日作供，包括香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑、 消防處分區指揮官（機場） 杜志榮，以及跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽。

測試燃燒宏志閣棚網，蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，非阻燃帆布大部分燒掉。

袁國傑指出，若宏福苑當時採用合規格的阻燃棚網，認為「基本上火災不會發生」。

袁國傑認為，火勢最終發展至如此大規模，關鍵在於現場貯存大量可燃燒物料，尤以竹枝為最，木板次之。

杜志榮表示，今次火場共出現12條「火龍」，11條在火災首小時內已經形成，其中首六條更在短短約30分鐘內接連出現，累計波及470個單位，第一條火龍起火點懷疑源自煙頭。

專組排除大火起因是石油氣洩漏、電線短路、燒焊工程或自然燃燒物質，同時亦排除縱火。

于文陽認為，火災引致多人死亡涉5原因 ，包括樓宇設計缺陷、逃生樓梯被非法改裝「生口」。

宏昌閣起火位置直通兩條樓梯 大部分死者於室內發現

【15:30】于文陽指，居民聽到火警鐘嘗試逃生是正確，但是否堅持要走，需要評估自身狀況和位置，遇到濃煙應盡快回到單位或尋庇護，今次事件中很多人被困樓梯「走唔到」，乘搭升降機反而成功逃生，因為走火樓梯被「生口」攻陷，加上樓梯出口被雜物阻住，故居民動態評估很重要。

杜淦堃引述專家報告建議，興建臨時有蓋行人通道，並在工程期間遮蓋在大廈出入口放置的可燃物，確保逃生路徑暢通。于文陽指，歡迎任何減少可燃物的方案，包括用金屬物料興建，但未必需要「一刀切」，方案是否可行須由專家給予意見。杜再引述專家建議指，要求所有向光井位置的逃生通道都使用耐火玻璃窗，于文陽亦表示歡迎。

杜又引述最終調查報告指，事件中殉職消防員何偉豪進入火場及失散，他與其他兩位同行消防員都有跟程序，沒有顯示有疏忽或不跟程序。于文陽表示，何偉豪接到的任務是去到宏昌閣，但何在宏泰閣決定協助婆婆，故與兩個同事失散，其後相信他誤會宏泰閣是宏昌閣，去到宏泰閣25樓，並從火場低兩層的升降機進入，顯示何有跟程序。于文陽表示，會檢討並避免同類事件再發生，但他補充，何偉豪當時身上有滿氣的氣樽，有足夠時間自行逃生，但當時何選擇了去救人。

【14:30】杜淦堃表示，跨部門調查專組組長、消防處助理處長（新界南）于文陽，1998年加入消防 。于文陽表示，本次火災共造成 168 人死亡，其中住戶有149 人、建築工人7 人、家庭傭工10 人、1名消防員不幸殉職。在 168名死者中，逾九成遺體在宏昌閣及宏泰閣內尋獲，但兩座大廈的發現位置有明顯分別，宏昌閣大部分死者於單位內發現，僅約24人在公共地方（走廊、樓梯等）找到。至於宏泰閣約一半死者於公共地方被發現。

于文陽表示，宏昌樓起火位置的光井直接通往兩條樓梯，而大廈每五層加裝的「生口」（通風口）導致火警初期，濃煙及熱力已迅速湧入樓梯。居民發現火警後嘗試經走廊進入樓梯逃生，但兩條樓梯很快已無法使用，被迫返回單位內暫避，解釋了宏昌閣死者多數在單位內發現。

宏泰閣住戶逃生須與火龍及下墜雜物「鬥快」 較多死者在公共地方

至於宏泰閣，于文陽指起火時火勢經光井窗戶蔓延至走廊，雖然走廊有煙，但居民仍可穿越並進入一條未即時受波及的樓梯嘗試逃生。然而，當他們由所在樓層往下走時，必須與火龍及下墜的雜物「鬥快」，一旦受阻便無法離開大廈。因此宏泰閣較多死者在公共地方（如樓梯、走廊）被發現。

至於宏新閣的死亡人數明顯較少。于文陽表示，宏新閣雖於下午約3:25起火，但大規模火龍至4:01才出現，前後有近40分鐘時間，期間大量消防車陸續到場，鳴笛聲引起居民注意，亦有親友致電告知屋苑發生大火，令宏新閣居民較早警覺並有更多時間逃生。

火災引致多人死亡涉5原因 包括樓宇設計缺陷、逃生樓梯被非法改裝「生口」

他認為火災引致多人死亡的主要原因，第一是樓宇設計缺陷，光井及加裝的生口令濃煙熱力迅速封鎖主要樓梯，切斷逃生路線。第二是火勢蔓延極快，特別在宏昌及宏泰閣，火龍短時間內覆蓋走廊及樓梯，居民難以撤離，第三是預警時間不足，首波及的樓座居民幾無緩衝時間，而較遲受波及的樓座則因消防車到場及親友通報而獲得額外警覺，傷亡相對較低。

針對大火導致多人死傷，于文陽表示，專組歸納出五大原因，第一是火勢蔓延極速，火警發生後蔓延異常迅速。初時僅低層可見火光，惟約20秒內，濃煙與火舌已直達31樓，火勢在極短時間內沿外牆及通風位置向上擴散，令居民逃生時間大幅縮減。

第二是逃生樓梯被非法改裝「生口」。于文陽表示，調查發現，宏昌閣、宏泰閣及宏新閣等多幢大廈的樓梯，被違規加裝「生口」（額外出入口），方便工人出入。惟濃煙及熱力上升時，這些「生口」成為煙火通道，導致相鄰樓梯亦迅速被濃煙充斥。聽證會上的相片可見，「生口」對上的天花及牆身嚴重燻黑，甚至有石屎剝落，證明熱力已穿透樓梯，令高層居民無法再經此逃生。相比之下，未改裝的樓梯牆身及防火玻璃仍保持完好，未有熏黑痕迹。

第三是出口被墜落雜物堵塞，于文陽表示，火勢向上燃燒時，燒斷棚架竹枝的膠條，令著火的竹枝、帆布及其他雜物墜落，堵塞大廈主要出口。以宏泰閣正門閉路電視所見，最後一名市民成功逃生後，現場環境急劇惡化，約一分多鐘內火勢飄移、濃煙加劇，大量火屑及竹枝跌落，出口完全被堵。居民即使抵達地面，亦無法離開大廈，同時嚴重阻礙消防員進入滅火及救援。

第四，火警鐘被人為關閉，于文陽表示，調查證實，大廈的火警鐘系統被人為關閉，導致火警發生時未能自動鳴響，居民無法及時獲悉警報而疏散，延誤逃生時機。

最後是發泡膠封窗行為延誤察覺火警，于文陽表示，部分單位使用發泡膠封閉窗戶，除加速火勢蔓延外，更令室內居民無法察覺外圍火情，例如宏泰閣居民未能看到宏昌閣大火，因而延遲發現火警，錯失寶貴逃生時間。

香港消防處助理處長（新界南）香港消防處高級消防區長及新界南總區機場分區指揮官于文陽。旭峰攝

起火源排除石油氣洩漏、電器短路、燒焊工程或自然燃燒物質

【13:15】杜志榮指，專組排除大火起因是石油氣洩漏，因為用量沒有上升，而石油氣管位置與大火中的12條火龍只有三處位置重叠；而機電工程署人員進入宏昌閣104及105單位，沒有發現電線短路，政府化驗師亦證明火勢由單位外燒入單位，排除電器短路導致火警；現場沒有任何燒焊工程或自然燃燒物質，故排除有關可能；加上現場地面石屎沒有因助燃液體導致的重大受損，故亦排除縱火。

他又指，發泡膠對火勢燒入屋有影響，因為可燃物，會跌落棚架，亦會「煨住」玻璃窗，導致玻璃爆裂。

二次點燃方面，杜淦堃問及，火焰由一幢大廈飄去另一幢大廈，是否不應同一時間搭棚。杜志榮指，若棚網阻燃，火可自然熄滅，應可減低蔓延風險。陸啟康亦指，若棚網符合規格，最多只能燒四秒，宏昌閣火焰飄到第二座，宏泰閣亦不會有事。

火場現12條「火龍」 首6條在30分鐘形成 累計波及470個單位

【12:45】杜志榮表示，今次火場共出現12條「火龍」，11條在火災首兩小時內已經形成，其中首六條更在短短約30分鐘內接連出現，累計波及470個單位。 杜續指，火災中的天花板二次蔓延現象比預期更為複雜，除延時效應外，團隊更觀察到隨風飄揚的火舌與點燃的碎片，對火勢橫向及縱向擴散起著顯著助推作用，能將輕質火屑帶至高處，加上當晚風勢強勁，火屑可隨風飄散至遠方樓宇，形成多點燃燒。

杜續指，火勢沿大廈垂直方向迅速蔓延達31層，高溫令玻璃窗破裂，火舌透過破洞及縫隙竄入單位，導致原本未受波及的樓層亦告起火。同時，火龍效應將較輕的火屑帶至高處，隨風飄散至遠處；燃燒中的碎片亦被彈射至周邊，進一步加劇火勢擴散，加上當日天氣乾燥及大風，火種一旦接觸合適可燃物，便產生二次引燃。若二次引燃發生於天井位置，往往會引發新的火龍。

第一條火龍非常強勁 起火點懷疑源自煙頭

杜志榮提到，今次火警中第一條火龍非常強勁，起火點懷疑源自煙頭；另一條較小的火龍，則可能由火屑引起。至於細小火源如何演變成火龍，需具備兩個條件。首先是現場有合適的可燃物，例如紙皮、被褥等，若只接觸木板或竹枝，未必能燃燒成災。

杜志榮又指，當日天文台已發出紅色火災危險警告，天氣極度乾燥，火災風險甚高。一旦天井出現火源並接觸可燃物，火勢即告擴大；若現場存在非阻燃的棚網及帆布，火勢更會進一步惡化，形成火龍。火龍出現後，火勢蔓延至單位內，並波及棚架；棚架燃燒過程中產生大量火舌及燃燒碎片，這些火源再次接觸可燃物，便導致二次引燃，形成不斷循環的擴散路徑，令火勢在短時間內失控。

香港消防處高級消防區長及新界南總區機場分區指揮官杜志榮 。汪旭峰攝

推斷火勢蔓延與「火龍」效應有直接關係 逾九成受損單位位於「火龍」兩旁

【12:40】參與調查報告準備工作的消防處分區指揮官（機場） 杜志榮表示，調查團隊歸納出三個主要火勢蔓延途徑，其中以「火龍」現象最為嚴重。根據現場勘查，大火導致超過560個單位遭嚴重或極度嚴重損壞，而逾九成受損單位均位於「火龍」兩旁，故推斷火勢蔓延與「火龍」有直接關係。

杜志榮表示，調查人員在取證時發現，靠近「火龍」的單位損毀特別嚴重，例如宏仁的02與03單位之間的天井曾發生火災，其中02單位的廚房和客廳損毀尤為明顯，而03單位的廚房及廁所亦同樣嚴重受損。「火龍」在天井產生的高溫足以令玻璃窗爆裂，甚至透過輻射熱點燃單位內的雜物。

調查亦發現其他蔓延模式，例如在外牆非天井位置，火警可經冷氣機等開口進入室內，但因附近沒有易燃或可燃物品，火勢未有擴大。另外，火龍發生後，火勢可能燒毀單位大門，甚至波及隔壁單位。杜志榮強調，今次大火的火勢蔓延並非單一模式，多種途徑可以同時存在及發生，但主因仍然認定為火龍效應。

【12:30】代表委員會的大律師俞匡庭引述專家報告建議禁止或限制光井有可燃燒的物料。袁指，原則上可以，但需深入研究，因為阻燃物料亦有機會老化，阻燃棚網亦可燃燒，故建議是理想的情況。陳健波擔心，規定光井不能使用可燃物料會令工程費很昂貴。陸啟康則認為是風險管理問題，因光井風險高，故委員會建議會提出方向，望各方需留意風險。

袁國傑指，風險去到零的代價很大，幾乎不可能發生，而材料科學日新月異，相信有很多物料可以運用。陸啟康強調，委員會建議不能太離地，難有硬性建議，否則難以實行，亦要考慮維修工程成本，但希望大家關注過去被忽略的風險，形容今次「痛定思痛」需正視問題。杜淦堃補充，委員會建議並非「一刀切」，因樓宇高度、設計等會影響物料使用。

火勢快速大規模發展，與現場貯存大量可燃燒物料有關

【12:00】委員會委員歐陽伯權表示，委員會現階段最關注的核心問題，在於為何火勢能在短時間內急速擴散。現場已確認存在棚網、發泡膠、帆布及竹枝等多類物料，關注這些物料中究竟哪些項目真正導致火勢蔓延速度異常加快。

袁國傑表示，根據實驗觀測，部分物料歸類為「易燃點物料」，其本身雖易被點燃，惟火勢發展之快慢，實與該等物料之數量及擺放方式密切相關。以帆布及棚網為例，因其大面積鋪設於竹棚之上，對垂直方向之火勢蔓延具明顯助長作用。

另一名委員陳健波表示，一般工程開展時，施工單位都會鋪設俗稱「阻燃網」的安全網。然而，經過一年半載的日曬雨淋，其阻燃效能自然會大幅下降，問及是否有相關數據可供參考，以協助判斷阻燃網的實際狀況。

袁國傑表示，單憑常理推斷，阻燃網效能隨時間衰退是必然，但自己並未掌握相關實證數據，承認課題值得深入探究。他續指，團隊曾在四川進行過一些比對試驗，將未經認證的普通網材與阻燃網加熱處理後，發現其強度確有減弱；不過，由於試驗環境與實際工地場景有別，他不敢貿然將該等數據延伸應用，亦無法向委員會提出量化指引。

然而，火勢最終發展至如此大規模，關鍵在於現場貯存大量可燃燒物料，尤以竹枝為最，木板次之。當火源出現，棚網與圍網首先被波及，繼而將火勢引導向上，令本不應參與燃燒之竹枝、木板等被點着。此等物料一旦燃燒，釋放之熱量極大且速率極高，其熱能更促使周邊其他物料發生熱分解，釋出可燃氣體，最終導致火勢以幾何級數之方式急劇擴散，形成一發不可收拾之局面。

城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。汪旭峰攝

專家指火勢非線性發展 是幾何式發展

【11:35】代表委員會的大律師俞匡庭問及，模型只有三層高，熱釋放率是29兆瓦，流體力學模擬的熱釋放率是700兆瓦，是否出於煙囱效應。袁國傑指，煙囱效應是其中一個因素，因有很多燃燒物質氣化，熱力向上升，將周邊空氣扯入，令熱釋放率增大；當火勢發展，31層的燃燒物搭加起來，會大更多；而火勢去到高層時，亦會有木板、踢腳板、帆布、棚網被熱力氣化，故火勢不是線性發展，是幾何式發展。

俞又問及風力和濕度對於四川模型應用於模擬宏福苑是否有影響，袁指，實驗時風力不如宏福苑，但部分日子的濕度相近，而濕度對實驗影響不大，故四川實驗適合分析宏福苑情況。

被問及可否推斷起火源是大或小，袁國傑指，研究中無法分析宏昌閣可燃物料有多少，但任何火都是由小變大，會經過細火階段，若細火周邊有可燃材料，就燒著其他東西，像交棒般將火交予其他燃燒物，故相信細火階段已可燃燒其他燃燒物，而今次火警中開始時沒有人發現，只有火焰滴落，相信火勢初階很可能是細火。

專定指若採合規格的阻燃棚網：「基本上火災不會發生」

【11:34】袁國傑指出，若宏福苑當時採用合規格的阻燃棚網，認為「基本上火災不會發生」。反之，由於現場使用了非阻燃物料，火勢蔓延會極為迅速，根據其計算，火焰約在三分鐘內便會由起火點直達大廈天台。

委員會主席陸啟康追問是否代表合規格的棚網不會燃燒。袁國傑：「喺我們的計算中，確實係咁」。

袁國傑亦解釋當日火勢垂直蔓延極快的原因，強調帆布是關鍵因素。他認為，若使用阻燃帆布，能有效避免火勢沿大廈外牆向上擴散，又提及在其中一場實驗中，即使起初只點燃小火，但宏志閣的棚網樣本亦「燒清光」。

大火當日風速達24公里 火勢出現「向上飄移後再向下沉降」現象

【11:00】袁國傑表示，大火當日大埔吹東南偏東風，時速24公里。他強調，時速24公里的風力並非低風速，對火災的擴散有顯著影響。研究團隊將相同風力條件納入模擬系統，探討風流經建築物特定位置後的移動模式，藉此預測火勢可能的走向與路徑。

結果顯示，低層、中層及高層的風速因地面摩擦力而有所差異，袁國傑表示，低層風速較慢，但仍有流動；高層風速則明顯加快，氣流帶動效應更強。研究亦發現，若火源位於高層或中層，火勢極易受氣流牽引，飄向鄰近大廈，且墜落點多集中於兩幢建築之間的空隙。

值得注意的是，火勢雖受風力帶動，但因燃燒物本身具重量，會出現「向上飄移後再向下沉降」的現象。高層產生的火龍，在高速風帶動下飄至特定位置後，會因進入低層慢風區而滯留，若接觸到可燃物如棚網或平台雜物，極易引發新火點。研究亦指，大量火舌隨風飄散，不斷撞擊建築外牆棚網或其他可燃纖維，掉落至平台後若遇易燃物，便會形成二次起火。

研究進一步比對宏昌閣當日的煙流軌跡，發現出現明顯的捲入式氣流，模擬計算亦呈現相同渦旋形態。該區域風速雖有經過但相對減慢，一旦火勢飄入此處，便可能下沉墜落，故可解釋為何104、105號單位接連出現火點。

31層高大廈熱釋放率達700至800兆瓦

【10:55】袁國傑指，在三層高宏福苑模型中，模擬的凹槽內熱釋放率可達29個兆瓦，推斷31層高的全尺寸大廈的熱釋放率達700至800兆瓦。在實驗中燃燒物遇熱會燃燒更快，火勢「後期發展成一條火龍，三層樓都一條火龍」，最後竹支全部燒盡。而模擬室內玄關和廚房位置的物品最終亦燒盡，竹枝跌落，火舌亦非常多，但實驗時處於半密封，現場風力不大，故火舌飄得不遠，但在宏福苑情況，可以飄遠。

而模型牆壁背面沒有設走火樓梯，但有在模型背後有設置木板模擬走火梯「生口」，最終木板燒掉，煙和火湧入，反映逃生梯不能使用。

測試燃燒宏志閣棚網 蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大

棚網方面，袁國傑測試了內地市面沒有證書的棚網、阻燃棚網、以熱力令棚網老化達至非阻燃的棚網，以及在宏志閣地下未使用及外牆的棚網。實驗中對比阻燃棚網和宏致閣棚網，阻燃棚網在一段時間後熄滅，宏致閣棚網燃燒速度和反應更大，燒到頂後整幅棚網燒盡。

袁國傑指，觀察到宏志閣棚網的蔓延速度和幅度遠比阻燃棚網快和大，亦嚴重過非阻燃棚網，實驗結果顯示宏致閣棚網沒有阻燃性質。

帆布方面，比較阻燃帆布和非阻燃帆布，後者接近宏福苑使用的帆布，阻燃帆布燃燒一便便熄掉，非阻燃帆布大部分燒掉，顯示非阻燃帆布有更大火災風險。

發泡膠板方面，單獨燃燒發泡膠板時有火焰滴落，亦會整塊跌落並燃燒，可點燃其他物品。

模擬走火梯的環境的兩層高模型中，當兩層均放置防火玻璃，燃燒時開放一面的溫度僅為30至40度，若地下一層換成鋁塑板，開放一面的溫度可達605度。

非阻燃棚網亦有二次引燃情況，持續時間達35分鐘至2小時47分鐘，甚至可點著竹支和踢腳板。

搭建三層樓高實體模型 模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門

【10:30】袁國傑表示，團隊邀請四川輕化工大學消防與安全學院，搭建三層樓高的實體橫向窗格結構，模擬宏福苑光井位置及周邊單位的牆壁、窗門，重點檢視大廈外牆棚網、發泡膠窗戶遮蓋物及帆布等物料在火場中的表現，並透過三層樓高的全尺寸光井模型，嘗試還原火勢急速垂直蔓延的物理機制。

袁國傑表示，團隊按大廈平面圖設置了四層層板，層板上放置踢腳板、木板等，以模擬工作平台上的雜物堆積狀況；同時鋪設棚網，還原地盤施工期間外牆被網布近乎完全密封的場景。袁解釋，旨在觀察棚網與其他物料在點火後的火焰傳播路徑，以及光井結構對煙囪效應的加乘影響。他續指，雖然無法完全複製31層高的大廈，但該模型已能提供關鍵的燃燒過程可視化資料，目前實驗已取得初步燃燒數據，包括火焰溫度、熱輻射強度及煙氣流動軌跡，將納入最終調查報告，為日後修訂建築防火規範提供參考。

【10:05】由政府委任的消防工程專家、香港城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑，除參與本次大火調查外，亦曾參與2016年迷你倉火災的調查工作。在跨部門調查專組中，他以獨立專家身份，主要負責提供火災科學相關的實驗及分析，並有份撰寫最終調查報告及其中的專家章節。

記者︰黃子龍、曾偉龍

