北都︱擬准村屋全幢改作食肆及旅館 譚鎮國籲自負盈虧否則難達城鄉共融長遠目標

今年《財政預算案》提出撥款2億港元，推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，並放寬規劃限制，推展鄉郊旅遊項目。發展局建議在燕崗、河上鄉先試行容許現有村屋全幢或部分樓層改裝成食肆、零售或旅館，毋須提出規劃申請。兩位立法會議員譚鎮國及姚柏良均對政府的建議表示歡迎，但認為項目最重要是要具可持續發展，及做到自負盈虧，才能做到帶動鄉村經濟的效果。

兩試點可帶動鄉村經濟

新界北立法會議員、北區區議員譚鎮國今（ 23日）在電台節目表示，燕江和河上鄉已有一定鄉郊旅遊發展，非是由零關始，均是非常合適的試點，兩地具備優勢自然與康樂資源，擁有濕地保育區、農耕體驗及自然教育設施，可觀賞到包括禾花雀在內的瀕危鳥類。同時，有一條貫穿新界東西的單車徑途經該處，深受單車發燒友歡迎。

交通與配套方面，鄰近古洞北新發展區，配套相對完善，周末已有不少市民前往郊遊、踩單車。譚鎮國指，新界社團聯會一直爭取善用北都豐富的自然文化資源，為當地居民創造就業機會。他透露，村民普遍支持計劃，希望能在假日售賣特色農產品或經營小餐廳，分享發展成果，帶動鄉村經濟。

議員建議引入預約制

對於放寬規劃申請後可能帶來的交通、噪音及治安問題，譚鎮國強調，這是溝通與規管的重要性。他指出，道路與排污是鄉村的痛點，期望能藉此項目改善基礎設施。他建議政府考慮透過一個平台引入預約制，讓旅客預先登記，以平衡旅客體驗與當地居民的生活環境，避免太多旅客同一時間湧入，影響交通及對村民的過度滋擾。

政府未來將推出「北部都會區城鄉共融指引」，並成立審批委員會。譚鎮國提醒，委員會除考慮持份者支持度、能否帶動到鄉郊旅遊、城鄉共融及旅客承載力等一籃子因素外，基金提供初始營運起動的資金，但要令到項目可持續性及自負盈虧，才是真正達到城鄉共融的目的。總不可能項目申請了政府資源後，仍要政府不斷貼錢。

姚柏良倡走中高端精品路線

立法會議員姚柏良在同一節目亦認為，北都很多鄉郊地區極具探索及發掘價值，燕江和河上鄉作為試點十分合適及有其優勢，除了引入產業之外，亦要打造北都成為「宜業、宜居、宜遊」的新都會。若發展鄉效旅遊，不能只靠一兩個點，一定要將不同鄉村的特色、古建築等串聯起來，形成一條旅遊路線及不同業態，共同營造才能達到效果。

針對交通挑戰，姚柏良直言鄉郊道路較窄，硬件配套上必須考慮適當的集散點和避車處停車上落客位及停泊處。姚柏良認為社區凝聚共識很重要，整條村需要達成共識、打造優美環境的同時，亦要共同努力，以開放包容的待客心態，發揮村民力量，可提供不同的鄉村文化體驗及漁家樂或農家樂的配合；同時要有餐飲，住宿及參觀導賞等不同體驗結合一起，才能形成一個業態。由於鄰近邊界，應定位為中高端市場，將獨特的鄉郊文化旅遊體驗與生態結合，吸引本地及外地旅客留宿。

對於先導計劃要求項目須持續營運至少3年的規定，姚柏良認為，除政府基金外，必須引入商業參與以建立可持續的商業模式。他強調，單靠申請基金而無法持續營運，效果並不理想，業界必須做好整體基礎配套投入與定位的預算。

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