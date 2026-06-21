北都︱政府擬准村屋全幢改作食肆及旅館 燕崗、河上鄉先試行 可申資助上限1000萬

為配合北部都會區發展及推動「無處不旅遊」，今年《預算案》提出撥款兩億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，推展鄉郊旅遊項目。發展局建議在燕崗和河上鄉兩條鄉村試行放寬「鄉村式發展」的規劃限制，容許村內現有村屋全棟或部分樓層改裝為食肆、零售商店和旅館，毋須提出規劃申請，善用空間提供不同接待服務，提升訪客體驗。當局建議符合資格的鄉事委員會及非政府機構可向基金申請資助，用來修復或改造建築物等作文化、旅遊用途，每個項目上限1000萬元。

推6招促進「城鄉共融」

當局在提交立法會文件建議推展促進「城鄉共融」的措施，包括： （一） 活化特色鄉村建築、設立鄉村文化徑； （二） 預留空間作休憩用地及舉辦傳統節慶活動用途； （三） 改善鄉村排污和其他基礎建設； （四） 在先導地區容許全棟新界豁免管制屋宇改裝成食肆、零售商店或旅館； （五） 善用農地作農耕活動；以及 （六） 成立「北都城鄉共融基金」先導計劃。

發展局指隨著北都發展，提供了契機鼓勵鄉村經濟活動及鄕村旅遊發展，推廣鄉村歷史和文化，以增添北都的特色和多元魅力。該局建議在燕崗和河上鄉兩條鄉村試行放寬村屋的規劃限制，容許全棟或部分樓層改作食肆、零售商店和旅館，善用空間提供不同接待服務，提升訪客體驗。選取燕崗和河上鄉作為先行先試鄉村是考慮到兩村鄰近古洞北新發展區及塱原自然生態公園和其他自然景點，是鄉郊旅遊的理想試點。

政府正編制適用於村屋全幢或部分樓層改裝的消防合規要求

為配合放寬措施、加快審批及降低合規成本，發展局正與消防處聯手編制一套適用於村屋全幢或部分樓層改裝的消防合規要求，預計將於今年稍後推出的《北部都會區城鄉共融指引》中公布。民政事務總署亦將於短期內推出《鄉村屋宇申請賓館牌照指引》，根據鄉郊實際情況靈活訂定樓宇及消防安全要求。規劃署並將於今年第三季開展相關城規工作。

政府將視乎先導地區的推展情況及成效，研究在先導地區之外的其他北都「鄉村式發展」地帶，特別是由村民提議並獲新界鄉議局支持的地點，適度放寬有關規劃限制。

此外，為推動民間參與，政府建議動用2億元非經常開支，成立「北都城鄉共融基金」先導計劃。合資格非政府組織可申請撥款，以復修或改造私人土地及建築物（如村屋、祠堂、書塾等）作文化及旅遊用途。涉及硬件提升的項目資助上限為1,000萬元，並須持續營運至少3年，項目可包含食肆或旅館等產生收入的元素以維持財務可持續性。政府計劃於今年第四季向立法會財委會申請相關撥款。

當局又建議透過先導計劃， 支援一次性或非恆常舉辦的活動，例如鄕村品牌設計、鄕村環境美化及推廣、鄉村歷史文化研究及編製、鄉村節、周末巿集、導賞體驗設計與開發等。該類項目的資助上限定為200萬元。

建議設立鄉村文化徑

另外，為充分利用傳統鄉村的歷史人文資源，當局建議設立鄉村文化徑，把鄉村的傳統建築及景點連繫起來，土拓署正與村民共同設計位於新田科技城的文化步行徑，正規劃位於古洞地區的「古洞古蹟步道」，串連古洞區內的特色景點，構築一條具歷史教育意義與旅遊吸引力的主題式文化走廊。 此外，土拓署正計劃活化鄰近粉嶺北新發展區、位於龍躍頭文物徑附近的粉嶺蔬菜產銷合作社龍躍頭收集站。業界可考慮善用擬議「先導計劃」，推展結合農業活動與自然景觀、休閒、觀光及農產品銷售等的項目，例如一些「農場到餐桌」模式的項目等，進一步發揮農地的價值。