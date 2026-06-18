精準扶貧報告出爐 逾七成受惠者感滿意 消息人士：未來不再定義「貧窮」免標籤有需要人士

政府扶貧委員會今日（18日）發表《香港精準扶貧成果報告》，全面回顧及總結本屆政府在「精準扶貧」工作上的核心目標、策略與階段性成效，並分析教育、醫療、房屋及社福等措施如何發揮扶貧、脫貧及防貧作用。針對「劏房」住戶、單親住戶以及全長者住戶，政府推出一系列具針對性的精準扶貧項目，以提升他們的歸屬感、獲得感與幸福感。政府消息人士表示，未來將不會再定義「貧窮」，指不想標籤有需要人士做「窮人」。

精準扶貧項目達KPI 逾七成受惠者感滿意

《報告》指由大學研究團隊分析「精準扶貧」工作成效，表示所有關鍵績效指標（KPI）均已達成，部分更超越預期。《報告》指出，「共創明『Teen』」計劃、「社區客廳試行計劃」、「在校課後託管服務計劃」三個項目均有逾七成學員、受惠人士感到滿意。

當中，完成「共創明『Teen』」的學員中，不少於70%在提升個人發展和正向思維方面取得進步；在使用「社區客廳」設施後，也有多於70%會員感到生活空間、社區歸屬感及人際網絡得到提升；此外，不少於70%的受惠學童在完成「在校課後託管服務計劃」後，表示計劃提供更適切的照顧及學習支援，以及多於70%受惠家長或監護人表示計劃有助減少照顧兒童的壓力，讓他們可考慮尋找或外出工作。

自「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者計劃」推出至今年3月底，關愛隊在計劃下已探訪或接觸逾10.9萬名有需要住戶，提升尤其是長者的幸福感。當中，關愛隊在了解住戶所需後，作出超過1.36萬宗服務轉介，亦有超過3,500個住戶經轉介安裝「平安鐘」並獲得資助。另外，關愛隊已探訪超過34,900個高風險坐戶，及轉介逾2,400宗個案至社署服務單位。

精準扶貧取代「貧窮線」更能針對性扶貧

《報告》指出，政府2022年正式宣布採用「精準扶貧」策略，取代以往單純依賴「貧窮線」的做法，將有限的資源投放在幫助最有需要的人士，針對不同目標群組的需要，以達致扶貧、脫貧及防貧的目的。

政府消息人士解釋，政府認為以往的「貧窮線」有局限，難以解釋需支援人士面對的問題，希望按其實際需要提供精準支援，包括醫療、住宿空間等支援，而不單限於經濟需要，形容「唔會糾結喺個『貧』字」，將『貧』字拉闊少少，意思係『困難』所在」。

消息：擬再增一目標群組 最快年內推出

消息人士表示，若將「貧窮線」與現時安排雙軌並行亦「無話唔得」，但擔心設立明確界線容易被焦聚，影響社會焦點，認為政府現時對於「貧窮」無意設立特定標準。消息人士又透露，政府正考慮再增添一個精準扶貧的目標群組，最快或會於今年內推出。

普惠措施方面，政府消息人士解釋，政府每年投放於教育、醫療衞生、社福等方面的經常性開支佔政府整體經常性開支達6成，希望將住戶得到的社會資源量化，分析「政府代家庭承擔的開支」，供政府、社會參考。例如一個居於出租公屋，並正領取長者生活津貼的雙老家庭為例，政府估計每月的「家庭所得資源」總值就達24,500元。

消息人士又提到，政府未來會透過數據，識別最需要幫助的群體，提供針對去的綜合支援，並預計會於今年下半年設立配對平台，促進商界資源與民間社福項目對接。

估算育有中學生的3人家庭 每月能獲總值$2.2萬社會資源

除精準扶貧項目，《報告》亦審視政府四大宏觀政策措施的扶貧、防貧及脫貧效應，包括教育、醫療、房屋、社會福利，既發揮「造血賦能」作用，亦提供「兜底保障」的安全網。《報告》估算四大範疇為受惠住戶所帶來的每月平均收入。以育有一名就讀資助中學學生的3人家庭為例，在醫療、教育和房屋三方面所獲得的資源總值約平均每月22,000元；以兩名居住公屋並正領取「長生津」的雙老家庭為例，每月平均家庭所得資源總值則約24,500元。

政府：未來扶貧策略將轉向主動識別與精準介入

政府強調，未來的扶助策略將不侷限於傳統被動的「接濟」，而是轉向主動識別與精準介入。面對人口老化及日益複雜的社會挑戰，政府將進一步深化政、商、民三方協作機制，結合科技應用與管理創新，為基層群體建立更穩固的社會資本。政府期望藉此《報告》向社會清晰說明，香港的扶助弱勢方向將更具針對性及前瞻性，凝聚各界力量共築幸福香港。

記者：伍萬庭

攝影：汪旭峰