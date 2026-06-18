東頭邨爆炸品案丨35歲電腦技術員認4罪被判囚14年 官斥計劃邪惡 炸彈襲擊潛在嚴重傷害

35歲電腦技術員涉於黃大仙東頭邨住所內藏有逾20公斤製造爆炸品的原材料及工具，今於高等法院承認串謀導致爆炸等4罪，原被控《香港國安法》下的串謀恐怖活動罪獲准存檔法庭。辯方求情指被告「齋講無做」，並沒有製造出任何炸彈，而且只是「扮激進」以博取同黨信任。法官陳慶偉形容此計劃「絕對邪惡」，與全球任何恐怖襲擊無異，被告具明確意圖攻擊政府及司法機構，極可能危及社會安全並引發廣泛恐慌，就4罪判囚14年。

求情指被告僅「扮激進」無製造炸彈

辯方大律師馬維騉求情指，本案所涉的Telegram訊息中並無涉及爆炸或恐怖行為的討論，被告只是「扮激進」以博取同黨信任，僅屬「齋講無做」，沒有製造出炸彈，並無恐怖行為付諸實行，甚至沒有任何進一步的計劃。辯方另指，案件原需由3名《國安法》指定法官審理，現時認罪大大節省法庭資源，考慮到案件的嚴重性及檢獲化學品的數量，建議以監禁10 年作為量刑起點。

被告張黎明原被控《香港國安法》下的串謀恐怖活動罪 ，於2020年7月1日至2022年5月23日在香港與其他人串謀，為脅逼中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力、爆炸或縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他方法嚴重危害公眾健康或者安全。

他今承認的4罪則為1項「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」、1項「企圖製造爆炸品」及2項「管有爆炸品」罪，他承認於2019年8月27日至2022年5月23日，在香港與其他人串謀藉爆炸品導致爆炸；及於2022年5月23日在黃大仙東頭（二）邨貴東樓某室企圖製造爆炸品，即苦味酸；及同一單位內明知而管有氯酸鉀、硝酸鉀、硫、丙酮、過氧化氫、六亞甲基四胺、尿素、檸檬酸、木炭、甘油、鋁、糖、氫氧化鉀、硝酸鈉、次氯酸鈣、紅磷、硝酸及硫酸；及在新蒲崗太子工業大廈16樓「盛實迷你倉」，明知而管有硫。

案件編號：HCCC199/2025

法庭記者：劉曉曦