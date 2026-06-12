狗隻入食肆︱食環署 : 7.9起狗隻可進入獲批准食肆 1000間中籤食肆港島及離島最多

食物環境衞生署今日（12日）公布，由7月9日起，狗隻可進入獲批准的食肆。食環署今日已進行公開抽籤，並按抽籤結果編配1,000個容許狗隻進入的食肆名額。

中籤食肆須6月24日前繳費辦手續 入口須時刻張貼A3標示

食環署今早邀請了立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣主持公開抽籤。過程中，電腦將各申請食肆的牌照號碼隨機生成5個不同的順序，再由陳凱欣以人手抽籤方式抽出其中一個順序，並以此編配名額。順序中首1 000個申請視為中籤，其餘則會列入候補名單。抽籤結果已上載至食環署專題網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html），而抽籤過程會在今日稍後上載。食環署亦會透過流動電話短訊通知所有申請人抽籤結果。

食環署發言人說，食環署將於6月16及17日派專責人員到中籤食肆，向負責人派遞批准信和講解法例要求、牌照條件及其他遵規安排。中籤申請者須於6月24日或之前，繳付140元以修改牌照，加入准許。若申請者未有於指定期限內完成手續或因其他原因放棄資格，食環署會按抽籤結果的順序安排候補名單上其他申請者補上。

申請人完成手續並正式獲得批准後，將獲派指定樣式的A3大小標示，由7月9日起必須於食肆主要入口當眼處時刻張貼該標示，方便市民辨識。食環署會在本月稍後將獲准食肆的名稱、地址、該食肆提供的自訂「顧客須知」的網頁連結（如有的話）等資料上載至專題網頁，供市民查閱。

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署方推指引倡互相尊重

獲准食肆可由7月9日起開始容許狗隻進入。食環署會展開連串宣傳活動，透過電視宣傳短片、電台宣傳聲帶，以及在巴士站、港鐵站和政府建築物外牆張貼廣告等，向市民宣傳容許狗隻進入獲准食肆的安排。其中，宣傳短片將於今日下午5時在食環署Facebook專頁首播。

食環署建議獲准食肆為容許狗隻進入作出充分準備，包括規劃用餐區、添置設施、培訓員工、聯絡保險公司等。此外，攜狗顧客及其他市民的配合亦十分重要。食環署早前已公布《良好作業及行為指引》，涵蓋食肆經營者、攜狗顧客和非攜狗顧客應注意的事項。食環署鼓勵各方參考《指引》內容，履行責任，互相尊重，從而推動人寵共融。

食環署於5月18日至6月8日期間接受食肆提交容許狗隻進入的申請，共接獲2,205宗申請。剔除重複、自行撤回及已知不合資格（包括並非持有有效食肆牌照、主要營運模式為火鍋／燒烤的食肆等）的申請，並經再次核實後，今日為餘下1,616宗申請進行抽籤。申請人如對抽籤結果或申請事宜有任何疑問，可致電熱線2867 5912或2867 2836查詢。