狗隻入食肆︱「美貌與智慧並重」女主角示範點帶「汪星人」去餐廳 食環署預告6.12有片睇！

食環署昨（10日）在社交平台表示，接受食肆提交容許狗隻進入的申請已於本周一（6月8日）完結，食環署共接獲2,205宗申請，經剔除重複、自行撤回及已知不合資格（包括並非持有有效食肆牌照、主要營運模式為火鍋／燒烤的食肆等）的申請後，署方將為餘下1,615宗申請進行抽籤，以分配名額。首階段不多於1,000個名額的抽籤將於本周五（6月12日）舉行。

6.12舉行抽籤 平均1.6間餐廳爭一個牌

署方今日（11日）再發文，預告明日會發布影片，有「美貌與智慧並重嘅女主角」登場，親身示範如何帶「汪星人」去餐廳。「想睇女主角同狗狗們嘅精彩演出？仲想知食環署有咩新安排？去餐廳點樣先算係有 Manner 嘅負責任「神隊友」狗主？」，密切留意食環署明日（6月12日）下午5時的「正片Post」。