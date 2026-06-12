狗隻入食肆︱首階段1000個名額抽籤結果出爐 7月推行 中籤咖啡店冀生意回升

食環署今日（12日）於荔枝角政府合署舉行抽籤，決定容許狗隻進入食肆的首階段1,000個牌照名額。署方共接獲2,205宗申請，剔除重複、自行撤回，及已知不合資格的申請後，合共1,615宗申請進入抽籤，並已完成。食環署會透過流動電話短訊通知申請人抽籤結果，成功申請者須於6月24日或之前辦理修改牌照手續。

名單今日上載至食環署專題網頁

抽籤儀式由立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣主持，食環署Facebook專頁直播。每間持牌食肆均有獨立牌照號碼，電腦為1,616個牌照號碼隨機生成五組排列順序，陳凱欣再從抽籤箱中人手抽出一個號碼，結果抽出「3號」，代表第三組排序為最終中籤次序。完整中籤排序名單今日會上載至食環署專題網頁。

7月實施具體日期稍後公布

食環署會以流動電話短訊通知申請人抽籤結果，並於6月16及17日派員到成功申請的食肆派發批准信，同時講解法律要求及牌照條件等。成功申請者須於6月24日或之前，攜同批准信及現有食肆牌照正本，到信內列明的任何一間牌照簽發辦事處，繳付140元修改牌照。若逾期未辦手續或放棄資格，署方會按抽籤結果順序安排候補名單上其他申請者補上。

食環署預計於7月內指定一天，正式實施容許狗隻進入獲批准食肆，具體日期將稍後公布。

陳凱欣：未來因應情況上調配額

對於首階段的1,000個名額是否足夠，陳凱欣表示，現階段需在食肆運作、市民接受程度及實際推行問題之間取得平衡，食環署已表明會因應情況逐步增加名額，認為目前配額尚有上調空間。

陳凱欣又指，政府需顧及怕狗或對狗毛敏感的市民，而實際推行上亦存在不少細節，例如食肆面積大小、每間店舖准許攜帶狗隻的數目等，因此首階段先在中籤的1,000間食肆實行「小步走」的做法，若運作順利，配額將會增加。

被問及先前已容許狗隻進入的食肆應否獲得優先排序，陳凱欣認為，首次發放牌照應秉持公平原則，加上現行法例本身亦不容許此做法，因此採用抽籤方式較為可取。

中籤咖啡廳東主：狗隻到訪會徹底消毒餐桌

成功中籤的陳先生在灣仔經營一間咖啡店，表示對抽中牌照感到開心，但仍希望配額可進一步放寬。他指自己的咖啡廳過往一直有不少狗主攜寵物前來，狗主普遍自律，會讓小狗留在身旁寵物車內。然而，去年6月食環署巡查時，店鋪因容許狗隻進入而被扣分及罰款，自此停止有關安排，生意額隨即下跌約15%至20%。

陳先生透露，他與生意夥伴本身喜愛狗隻，因此無論從個人還是商業角度，對能取得正式牌照均感高興，期望生意可回復以往水平。

在應對怕狗客人方面，陳先生表示，過往會將怕狗的食客分配到指定區域，訂座時亦會事先詢問，盡量在不影響其他客人的情況下接待狗主。同時，不喜歡狗的員工會被安排到其他崗位，不怕狗的員工則會學習如何與狗隻相處，例如當狗隻較嘈吵時的處理方法。

衞生方面，每次有狗隻到訪後，店方都會徹底消毒餐桌，並定期清潔寵物曾進入的區域。陳先生指，經營多年來，幾乎未曾遇到客人與狗主之間的衝突。

候補申請者盼加快發放第二批牌照

於紅磡經營咖啡店的方先生未能中籤，他指因店內設有戶外空間，一直有不少狗主希望帶同寵物內進，尤其夏日天氣炎熱，即使近日本港稍為轉涼，平均每日亦有八、九組狗主詢問是否可以進入。對於未能中籤，他表示「沒有失望，本來抽不中的機會也大」，會先等候補機會，同時希望政府能盡快發放第二批牌照。

方先生認為，若獲准狗隻進入，相信能吸引更多寵物主人前來光顧，業界亦正思考具體執行細節。不過，他指現階段衞生要求略為嚴格，有部分餐廳希望可提供經烹煮的寵物食物。

記者：周育瑩

攝影：葉偉豪

