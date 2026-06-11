男教師涉多次非禮女學生包括捉手手淫 事主坦言年幼不懂應對 嘆性教育失敗

32歲男教師涉嫌於5年間，多次在粉嶺中心停車場、學校等地點私會女學生，期間作親吻、擁抱等舉動，多次操控女方的手為自己手淫，又著女方為他口交。男教師否認9項非禮罪，今於荃灣法院（暫代區院）受審。事主指被告是她的初中班主任，坦言被侵犯時內心感拉扯，一方面覺得有問題，另一方面又曾受被告幫助，「我唔聽佢話係咪唔啱」。她又指當時年僅14歲，不懂得反應及求助，「只能話香港性教育好失敗」。

指被告曾稱會等X畢業發展成情侶

被告鄭漢斯，被控9項猥褻侵犯罪，指他於2019年11月至2024年6月間，分別在粉嶺中心停車場、某學校、元朗某地方，以及元朗某住宅單位，九度猥褻侵犯X。

控方開案陳詞指，事主X出生於2005年，被告則生於1994年；案發時X介乎14至19歲。被告曾任X中一至中二的班主任，並在她中四至中六時任教化學。

今年21歲的X在屏風後作供，指與被告是師生關係，被告會形容二人為「阿哥阿妹」，又稱會等X畢業，期望可發展成情侶。X續指，初中時被告多數用Snapchat與她聯絡，更形容是「偷情工具」，因該通訊軟件的用家可選擇儲存哪些訊息。

停車場中牽手擁抱吻額捉手入褲手淫

X憶述2019年11月1日她到粉嶺探親，被告透過Snapchat的定位得知她的位置，邀約X見面，X雖覺不妥但也沒甚麼大不了。被告當日帶X到粉嶺中心停車場，兩人曾牽手及擁抱。X表示當時覺得親切，「似親兄妹、好close嘅朋友嘅擁抱」。被告突然親吻X的前額，她感到驚訝無法反應，而被告一直牽著她的手直到道別。

X又指被告會稱上述停車場為「老地方」，並再次邀她見面；X不清楚自己為何應邀。第二次見面時，被告似乎刻意尋找隱蔽地方，閒談後被告提議X「要唔要試吓掂我下面」。X形容當時腦袋一片空白，無法回應，而被告捉著她的左手放入褲內，「好似guide住我咁」。

X：無人教如何應對成人誘迫性行為

X表示有接觸到被告的皮膚，之後被告用X的手替自己手淫，歷時5分鐘內。惟X不記得最後被告射精在地上抑或紙巾，她重申無主動為被告手淫。X提到她當時完全僵住，加上年僅14歲，她無概念應該要就此求助，坦言：「只能話香港性教育好失敗」。X又指多年來都無人教授她，要如何應對成人誘迫性行為。案件明續。

案件編號：DCCC889/2025

法庭記者：雷璟怡