路政署專訪｜東九龍集體運輸系統「翻生」 刊憲罕獲零反對 下月招標

東九龍線醞釀超過10年，一直受成本及技術所限而難以推進，不過近年內地和海外的中低運量集體運輸系統技術日趨成熟，路政署把握機遇，評估新型智慧綠色集運的技術及財務可行性，研究不同中低運量集體運輸系統案例。項目難度系數「爆錶」，路政署以「技術創新」採用新型智慧綠色集運系統取代重鐵，成功令工程翻生，2023年《施政報告》正式宣布推展「東九龍智慧綠色集運系統」。路政署署長邱國鼎表示，隨着行政長官會同行政會議批准項目的財務安排，項目將於今年7月招標，預計於明年批出合約，目標於2033年或之前通車。

東九龍上坡地區逾30萬居民

東九龍上坡地區包括彩雲、順利、秀茂坪，至藍田北及油塘一帶，人口密集，現有及規劃總居住人口超過30萬，市民多年來只能依賴小巴、巴士出入，「上落山難」問題一直未解。政府早於2014年已提出推展東九龍線重鐵方案，惟因地勢陡峭、重鐵爬坡能力較低，加上建造及營運成本高昂等因素，未能推行。

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東九龍集運預先優化 完善區內行人連接網絡

路政署鐵路拓展處處長梁少江表示，新系統特點是爬坡力強、車身輕巧、走線靈活，而且毋須架空供電，完全克服複雜地形限制。相比重鐵方案，新系統大幅縮減施工期，降低建造及營運成本。他說路政署一直以不放棄態度研究，憑著「技術創新」令項目翻生。因應新系統是首次引入香港，路政署於2024年廣邀海內外及本地營運商及供應商提交意向書，並邀請專家參與技術論壇，以掌握系統特性及技術設計資訊。

東九龍集運系統全長7公里，設9個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、藍田北及油塘東，預計由寶達往來油塘或彩虹的車程僅需10至15分鐘，較現時路面交通節省一半時間，大幅緩解東九龍交通擠塞問題。

路政署去年舉辦逾20場公眾諮詢，了解居民及議員意見，並作出多項預先優化，包括縮短隧道段長度，騰出空間增設藍田北站；調整順安站位置，更靠近聯合醫院，方便病人覆診及長者出行。另一優化是完善區內行人連接網絡，加設多條扶手電梯及升降機等，方便市民乘坐系統。

東九龍智慧綠色集體運輸系統擬議走線。

馬游塘車廠、啟德等3幅住宅地作財務資助

梁少江指，東九龍集運設計以人為本，經優化後的方案獲黃大仙、觀塘及西貢區議會一致支持，方案刊憲更錄得「零反對」，「這樣高的社區支持，在推展大型運輸基建極為少見，證明公眾的信任和支持。」

財務安排方面，由於項目建造投資龐大，當局預計將來營運票務收益，不足以抵銷前期的資金投放，決定以象徵式地價批出土地物業發展權，為項目提供財務資助，並改劃位於馬游塘的車廠用地作物業發展，以善用上蓋發展空間。

不過路政署分析後認為，單靠車廠上蓋發展仍不足以為項目提供足夠財務資助，需物色更多發展用地。梁少江指，詳細分析了區內不同潛在用地的規劃資料及可最早發展時間，再參考物業市場資訊而對所物色用地的價值作估算後，決定以車廠上蓋及兩幅分別位於啟德及茶果嶺道附近的住宅用地物業發展權作為財務資助，既毋須動用公帑，減輕政府財政負擔，同時吸引市場參與競投新系統的「建設-營運-移交」專營權，並釋放三幅用地的發展潛力。

東九龍集運方案獲社區支持，刊憲錄得「零反對」。

設計預留空間延伸至慈雲山

他透露項目下月招標，署方以「政策創新」理念突破傳統，將大型鐵路項目刊憲、環評及車廠改劃作上蓋物業發展的法定程序「三軌並行」，同步推進及完成，配合明年批出合約，並以2033年或之前通車為目標。

目前走線未涵蓋慈雲山一帶，梁少江表示，項目設計會先預留空間接駁，同時要研究技術、客量等問題，但強調是否延伸不會影響本身項目，「山上有30萬人等這個鐵路很多年了。」

記者：陳俊豪

攝影：何健勇