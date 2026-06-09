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粵車南下︱陳宗彝倡開放深圳灣等口岸 免粵車「兜大圈」經港珠澳大橋來港

社會
更新時間：09:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-09 HKT

政府昨日（8日）宣布「粵車南下」由7月25日起擴展至深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶等粵港澳大灣區九個內地城市，每天入境市區的預約名額由100個提升至200個，並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。立法會議員陳宗彝與中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培均對「粵車南下」加碼，表示歡迎，認為此舉符合國際城市間的對等合作慣例，且有效吸引具較高消費力的家庭旅客訪港，有助提振香港經濟。

陳宗彝今（9日）在電台節目表示，今次安排屬於循序漸進的合適做法。他解釋，「港車北上」早已實施，基於國際慣例，兩個城市合作會有對等安排。所以「粵車南下」亦應有此安排，是非常合理。

他指出，相比起以往依賴直通巴等公共交通工具的旅客，自駕遊的旅客通常具備較高消費力。計劃能吸引更多「兩代同堂」或「三代同堂」的家庭客，一輛車便能同時照顧長幼，方便出行。

建議開放更多口岸免「兜遠路」

不過，陳宗彝點出目前路線安排的隱憂。他指出，目前「粵車南下」主要經港珠澳大橋入境，這對於江門、中山、珠海等城市較為便利；但隨着計劃擴展至深圳、東莞及惠州鄰新深圳口岸，若這些城市的車主要特意「兜大圈」經港珠澳大橋來港，車程隨時增加兩至三小時，將大幅減低吸引力。他關注未來會否開放深圳灣、香園圍甚至即將落成的新皇崗口岸供粵車使用，以發揮新增城市的實際經濟效益。

至於消費力方面，他指，數據顯示其旗下擁有約600間客房的酒店，現時平均每月有30多個來自「粵車南下」旅客的訂房，相信名額增至200個後，能進一步優化本港酒店業的客源組合。此外，這批旅客的行程涵蓋更廣，會自駕前往郊區、鯉魚門食海鮮或到黃大仙祠參拜，有助推動「區區有旅遊」。

李耀培在同一節目上亦對有序擴展「粵車南下」表示歡迎。他指接獲不少內地車主查詢，這批旅客多屬中產階層屬 potential client（潛在客戶），願意花費於購物、住宿及旅遊。他們認為自駕能達致「點到點」的便利，相比起乘搭地鐵再轉乘及支付昂貴車資，更具吸引力。

新增「易泊遊」可吸引更多旅客來港

對於不少市民憂慮「粵車南下」會加劇本港交通擠塞，李耀培分析，現時每日名額增至200個，假設每輛車留足3日，全港同一時間最多只有約600輛相關車輛；加上不少旅客只選擇「兩日一夜」，估計實際在港路面行駛的粵車僅約400至500輛，對本港交通影響極微。此外，數據顯示這批內地司機在港的交通意外率極低，甚至少於部分本地職業司機，認為市民毋須過分擔心。

李耀培認為內地車輛毋須申請香港車牌或駕駛執照，即可直接駛至港珠澳大橋香港口岸停車場泊車，隨即可轉乘公共交通工具進入市區。此舉既善用了該處數千個本地車輛無法駛入的禁區車位，亦免卻了內地車主在市區遇上擠塞及尋找車位的煩惱。他並建議，全港商場、酒店及景點的停車場應盡快全面安裝「車牌識別系統」，省卻司機伸手拍卡或尋找八達通的麻煩，不僅便利內地旅客，亦能受惠本地車主。

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