粵車南下︱司機多為內地中產 李耀培：駕駛意識較佳 梁熙稱能帶旺本港市道

政府今日（8日）宣布「粵車南下」擴展安排，下月25日起讓深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶的粵車經港珠澳大橋入境香港市區，同時將入境市區粵車預約名額提升至每日200輛，並於明年首季前擴展至全廣東省。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受《星島頭條》訪問時表示，名額擴展後最多每日可有600部粵車同時在港，而計劃推出至今逾半年，大部分粵車會在港逗留兩日一夜，料屆時每日平均有四五百輛粵車在本港道路上出現。不過他亦指，現時港車北上平均每日多達6、7,000架，即使同時在港的粵車增至逾千架，相信對本港交通影響亦不大。

李耀培：南下車主多屬中產 駕駛意識較好

李耀培表示，「粵車南下」初推出時不少人擔心有內地司機會「亂咁嚟」，惟實施後卻發現不少南下車主都是中產人士，駕駛安全意識較好，亦有消費能力。他又指至今涉及粵車的意外不多，反映「不熟路」不一定危險，更重要的是司機安全意識。不過他亦說，措施即將擴展，兩地司機亦要磨合，提醒駕駛者要留意南下的「FT」牌車輛，因為內地車輛以左軚為主，需小心切線。

至於坊間關注粵車在港使用「黑玻璃」等車輛規格問題，李耀培認為，廣東省驗車條件與本港不同，後者比較嚴格。他解釋，隨內地科技、環保技術不斷推進，不少有關車輛規格的安排亦不斷更新，尤其是電動車等領域。隨着未來兩地逐步融合，本港或可參考內地的相關標準。

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旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「粵車南下」推出半年，至今運作暢順，惟以往每日限100輛的名額太少，難以有效帶動本地生意。今次名額上升一倍，他相信在現時港車北上的環境下，南下名額仍有空間再逐步增多；本地旅遊、餐飲及零售業等，亦期望措施可帶動業界發展出新的旅遊模式。

來港的粵車可於下周一（15日）起使用機場的轉機停車場「易泊飛」服務。崔定邦指，本港航班中有近一半是「轉機客」，而今次擴展「粵車南下」，將有助吸引更多內地高端遊客來港轉機，鞏固本港國際航空樞紐地位。

香港餐旅業協會主席梁熙稱，「粵車南下」計劃實施半年以來，申請和預約出行數字越來越多，且約9成粵車會於本港逗留一至兩天，旅客亦多為中產及以上的高消費群體。在業界配合推出住宿、消費及泊車等優惠下，相信措施可帶旺本港市道。他又提到，今次擴展計劃，最快可於7月底成行，正可配合暑假，亦建議未來可考慮於內地假期或個別節日再增加名額，以方便旅客。

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記者：伍萬庭