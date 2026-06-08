粵車南下︱機場「易泊飛」服務範圍6.15起擴至整個大灣區 全新「易泊遊」7月推出

香港國際機場歡迎政府進一步擴大「粵車南下」計劃。因應計劃擴展，6月中開始，機場「易泊飛」服務範圍將增至整個大灣區，並於7月推出全新「易泊遊」服務，方便旅客自駕經港轉機或到港旅遊。

粵車南下增5個城市 「易泊飛」免入境直接登機

香港國際機場「易泊飛」服務於2025年11月推出，涵蓋大灣區內廣州、中山、珠海、江門四個廣東省城市及澳門的合資格車輛（包括「單牌車」）。由今年6月9日起，「粵車南下」計劃將增加5個廣東省城市，包括深圳、東莞、惠州、佛山及肇慶，屆時這些城市的旅客可申請使用「易泊飛」。5個新納入計劃城市的旅客，成功申請後由6月15日起可自駕經港珠澳大橋至香港國際機場旁的自動化停車場，經自動泊車系統處理車輛後直接前往機場禁區登機，飛往世界各地，過程中無需辦理香港入境手續，合資格旅客更可申請飛機乘客離境稅退稅。

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6月中開始，機場「易泊飛」服務範圍將增至整個大灣區。

7月推全新「易泊遊」

另一方面，香港國際機場將於7月16日起推出新服務「易泊遊」，方便大灣區旅客自駕訪港。屆時，來自整個大灣區的合資格車輛亦可申請「易泊遊」服務，成功申請的旅客可於7月25日起自駕經港珠澳大橋抵達自動化停車場，經自動泊車系統處理後，即可乘坐接駁巴士前往港珠澳大橋香港口岸入境香港。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，感謝中央、廣東省及香港特區政府擴展「粵車南下」計劃，為機管局自動化停車場項目提供更大支持。機管局會繼續充分利用港珠澳大橋提供的便利，為旅客提供不同的多式聯運服務，吸引更多大灣區旅客經香港國際機場前往世界各地；同時亦將會方便入境旅客前往機場城市SKYTOPIA體驗不同設施，並推動香港的旅遊業發展。