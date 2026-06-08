Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵車南下︱機場「易泊飛」服務範圍6.15起擴至整個大灣區 全新「易泊遊」7月推出

社會
更新時間：16:06 2026-06-08 HKT
發佈時間：16:06 2026-06-08 HKT

香港國際機場歡迎政府進一步擴大「粵車南下」計劃。因應計劃擴展，6月中開始，機場「易泊飛」服務範圍將增至整個大灣區，並於7月推出全新「易泊遊」服務，方便旅客自駕經港轉機或到港旅遊。

粵車南下增5個城市 「易泊飛」免入境直接登機

香港國際機場「易泊飛」服務於2025年11月推出，涵蓋大灣區內廣州、中山、珠海、江門四個廣東省城市及澳門的合資格車輛（包括「單牌車」）。由今年6月9日起，「粵車南下」計劃將增加5個廣東省城市，包括深圳、東莞、惠州、佛山及肇慶，屆時這些城市的旅客可申請使用「易泊飛」。5個新納入計劃城市的旅客，成功申請後由6月15日起可自駕經港珠澳大橋至香港國際機場旁的自動化停車場，經自動泊車系統處理車輛後直接前往機場禁區登機，飛往世界各地，過程中無需辦理香港入境手續，合資格旅客更可申請飛機乘客離境稅退稅。

相關新聞：「粵車南下」7.25擴至大灣區全部9個城市 新增深圳、佛山、東莞等 入境市區名額增至每日200輛

6月中開始，機場「易泊飛」服務範圍將增至整個大灣區。
6月中開始，機場「易泊飛」服務範圍將增至整個大灣區。

7月推全新「易泊遊」

另一方面，香港國際機場將於7月16日起推出新服務「易泊遊」，方便大灣區旅客自駕訪港。屆時，來自整個大灣區的合資格車輛亦可申請「易泊遊」服務，成功申請的旅客可於7月25日起自駕經港珠澳大橋抵達自動化停車場，經自動泊車系統處理後，即可乘坐接駁巴士前往港珠澳大橋香港口岸入境香港。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，感謝中央、廣東省及香港特區政府擴展「粵車南下」計劃，為機管局自動化停車場項目提供更大支持。機管局會繼續充分利用港珠澳大橋提供的便利，為旅客提供不同的多式聯運服務，吸引更多大灣區旅客經香港國際機場前往世界各地；同時亦將會方便入境旅客前往機場城市SKYTOPIA體驗不同設施，並推動香港的旅遊業發展。

最Hit
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
3小時前
菲律賓7.8級地震︱至少5傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
01:16
菲律賓7.8級地震︱至少15死逾200傷 最高約1.4米海嘯︱持續更新
即時國際
2小時前
特朗普接受NBC訪問時，不滿主持人提問內容拆下收音咪提早離開。NBC《MEET THE PRESS》
01:05
特朗普受訪大怒即場除咪離場 斥主持人「不是騙子就是蠢貨」︱有片
即時國際
4小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 16:00 HKT
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
黃智賢夫婦銅鑼灣街頭罕放閃  仙氣老婆氣質絕佳撞樣鍾楚紅  相愛40年住西貢海景豪宅
影視圈
8小時前
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心
影視圈
7小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
11小時前
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
00:26
菲律賓7.8級地震︱商場倒冧民眾四散 華人睡夢中手機警報狂響︱有片
即時國際
2小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 13:00 HKT