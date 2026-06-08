「粵車南下」7.25擴至大灣區全部9個城市 新增深圳、佛山、東莞等 入境市區名額增至每日200輛

《星島日報》政情專欄「大棋盤」今早（8日）率先報道，引述消息指「粵車南下」將涵更多廣東省城市、增出行名額。政府今午公布「粵車南下」的擴展安排。粵、港政府已於2025年底實施「粵車南下」，啓動粵車入境香港市區和港珠澳大橋香港口岸自動化停車的「易泊飛」服務，與「港車北上」雙軌並行，實現跨境自駕「雙向奔赴」。

入境市區名額倍增至每天200架 推口岸「易泊遊」服務

經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家的反應和市民適應程度，粵、港政府同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，先在今年中推廣至粵港澳大灣區（大灣區）全部九個內地城市（即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶），入境市區部分的每天預約出行名額由100輛提升至200輛（維持每車留港最多3天），並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。

計劃實施半年以來，整體運作有序暢順，申請和預約出行數字節節上升。截至2026年5月底，入境市區部分約8,400個申請獲批准參加，累計預約出行數目約6,700架次，在過去的內地勞動節黃金周，更超額預約二至三倍；而口岸停車場「易泊飛」服務已有超過8,600名用戶申請，及超過4,000車次預約使用，相信有關數字會持續上升。

相關新聞：大棋盤︱消息：「粵車南下」擴展好事近 涵更多廣東省城市、增出行名額

明年首季前擴至全廣東省21個城市

粵港雙方將於今年6月15日起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，及後於7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務供全部9個內地城市的粵車使用。粵港雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在2027年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。

運輸及物流局局長陳美寶衷心感謝中央及廣東省政府一直以來的大力支持，共同穩步推進「粵車南下」。陳美寶說，「北上、南下」開啓兩地居民自駕雙向往來新模式，通過大橋營造大灣區互聯互通新格局。「粵車南下」實施以來穩妥有序，已具備條件進一步逐步擴展。特區政府會繼續按照確保安全、有效分流、完備配套和簡便申請的策略推進「粵車南下」，讓更多內地城市的客群包括消費力更高的個人和家庭來港，助力帶動本港經濟增長，促進粵港融合發展邁向新台階。

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實施安排及時間表：

有關開放予新增城市用家申請、預約和出行的主要時間節點如下：

入境市區部分 6月9日上午9時起 向內地部門登記抽籤 6月29日上午9時起 中籤者向內地部門提交申請 7月25日凌晨零時起 按成功預約的指定日子經大橋出行赴港 口岸停車場 「易泊飛」 6月9日上午9時起 預約申請 6月15日凌晨零時起 經大橋駛入停車場泊車後，旅客於香港國際機場轉乘飛機 「易泊遊」*

7月16日上午9時起 預約申請 7月25日凌晨零時起 經大橋駛入停車場泊車後，旅客經大橋旅檢大樓辦理入境手續，再轉乘本地公共交通工具前往香港各區

*「易泊遊」服務將同步開放予大灣區全部九個內地城市。

至於「粵車南下」的具體申請和出行指引等資料，可瀏覽以下網頁：