大棋盤︱消息：「粵車南下」擴展好事近 涵更多廣東省城市、增出行名額

「粵車南下」去年底實施，分別開展港珠澳大橋香港口岸自動化停車場的「易泊飛」服務，以及粵車入境香港市區，雖然後者每日只有100個名額，但絕大部分都是過夜客，為本港酒店等行業帶來人氣和財氣。計劃實施至今已半年，由於運作順暢及反應理想，據悉短期內會公布涵蓋更多廣東省城市及增加配額。

粵車南下已發出約7000張電子許可證

為做好總量管控及提供更好的出行體驗，粵、港政府去年同意就每日入境香港的車輛數目設上限，每天100個名額，每輛粵車留港最多三天。計劃先開放予廣東省四個城市申請，即廣州、珠海、中山和江門。

「粵車南下」實施至今，用家整體反應良好，早前內地五一黃金周期間，更超額預約兩至三倍，需抽籤分配名額。「粵車南下」進入香港市區政策推行以來，截至4月底已發出約7,000張電子許可證，累計超過5,000架次車輛預約出行。

在總量控制、風險可控的原則下，香港道路交通亦大致暢順，沒發現因粤車導致交通擠塞和旅遊熱點擁擠的情況，粵車涉及交通違例個案屬零星。而政府主張的「泊車＋公交」轉乘安排亦見效果，有效疏導車流及人流。

整體有序暢順 具備條件逐步加碼

近年港人北上消費成風，不少車主更趁假期「港車北上」，令本地消費者力持續外流，而「粵車南下」經過一輪醞釀後推出，有利吸引內地消費能力較高的過夜客來港。運輸及物流局早前指，約9成粵車入境旅客在港逗留一至兩日，為香港的酒店、零售、展覽和文化節目帶來了人氣和客流，並正就逐步增加每日名額與粵方商討，以實現粵港雙向的深度便利互聯。

政府曾表示將在「粵車南下」實施約半年後，逐步推至廣東省其他城市，考慮到計劃運作至今近半年，整體有序暢順，現已具備條件逐步加碼。據了解，「粵車南下」計劃很快會擴展，包括涵蓋更多城市和增加名額，以進一步助力帶動本港經濟增長，促進粤港融合發展。

陳恒鑌倡每日名額增至200個

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，「粵車南下」運作順暢，沒帶來明顯交通擠塞，據零售業界人士反映，粵車客帶來的生意幫助非常明顯，「起碼絕大多數會留港過夜，使錢亦比較疏爽」，是合適時機擴展計劃。他認為將名額增至每日約200個是合適水平，按香港道路容量負荷，穩步推進。城市方面，他為任何大灣區城市均可包括在內，始終大灣區融合是大勢所趨。廣東省城市還包括佛山、惠州、東莞等，當局年初曾表示，計劃半年後覆蓋多4個城市。

「粤車南下」車輛必須掛有「FT」開頭的香港車牌，來港後一舉一動皆受注目，包括左軚車駕駛習慣、法規差異，以至「黑玻璃」問題；網上亦曾揭發有粵車違規使用自動駕駛、誤闖禁區等，但這些問題對政策實行未至於有大影響。陳恒鑌認為，粵車違規情況只是少數，本地車輛亦偶有違規事件，毋須過份放大某些群體的違規情況，無論來自何方，任何人都要小心駕駛。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，「粵車南下」開啟一種新旅遊模式，亦是宣傳香港的好方法，若納入更多城市和增加名額，業界必定歡迎。他指計劃最重要是暢順，同時注重旅遊體驗，不止在市區遊走，更應開拓更多郊區路線，正如港人在外地自駕遊，亦不會只停留在旺區觀光。

聶風