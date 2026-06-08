七旬婦過馬路遭撞斃 貨車司機認不小心駕駛等4罪 准保釋至7.3候判

七旬老婦前年8月在大埔安邦路橫過馬路時，遭一輛輕型貨車撞倒，送院搶救後不治。涉事司機今於西九龍裁判法院（暫代區院）承認不小心駕駛等4罪，案情指碰撞前一、兩秒司機才看到事主。區域法院暫委法官高偉雄接納，被告有可能專注在另一名行人而未能看到死者，即使看到也未必能及時剎車。高官押後判刑至7月3日，期間索取社會服務令報告。被告獲准以8千元保釋候判。

女死者當日過馬路被輕型貨車撞倒

被告張小明，承認不小心駕駛、使用車輛而其配件並非在良好及可使用狀態、使用裝有非法視象顯示器的汽車，及使用在設計及構造上不能令駕駛人在控制該車輛時，無論何時均可完全看到汽車前面的道路和交通情況的汽車等4罪。

事發地點為大埔安邦路近燈柱N6707，是一條往右彎的雙線單程行車道路，限速每小時50公里，相距最近的行人過路處約80米，行人習慣在案發地點橫過安邦路。

案發於2024年8月19日上午約6時07分，被告在安邦路駕駛一輛輕型貨車。其行車紀錄儀拍攝到，包括72歲女死者陳秀英在內的兩名行人於6時07分30秒橫過安邦路。而被告的貨車當時未有減速，2秒後一名身穿綠色衣服的男行人停步，而死者繼續橫過馬路。再2秒後被告的貨車左方撞到死者，死者倒地滑開，被告亦停車。事件報警處理。

被告無超速碰撞前1至2秒才見死者故無減速

救護員到場發現死者昏迷，頭上有一處流血傷口。同日被告在拘捕及警誡下稱，向朋友借用涉案貨車，案發當日如常取貨後駛至安埔路，被告熟悉案發地點。當被告見到死者時，死者相距貨車左車頭約2呎，兩者之間無阻擋。被告在碰撞前1至2秒才看到死者，故無減速。死者延至8月22日不治，死因為多處創傷。

驗車報告顯示，被告的車輛駕駛座踏板區域地板上的附加金屬板未被固定；駕駛座前方安裝了能夠顯示儲存視像的視像顯示裝置，以及儀錶板上添加大量物件，和懸掛在中央後視鏡上的裝飾物，阻礙司機全面觀察車輛前方的道路及交通情況。

辯方求情冀法庭考慮到，被告的不小心駕駛程度並非最嚴重，他當時沒有超速，未見到2名行人前車速已經緩慢。辯方強調被告不是想「卸膊」逃避責任，但望法庭考慮案發時的情況而作合適判刑。

案件編號：DCCC575/2025

法庭記者：雷璟怡