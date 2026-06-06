Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流感︱孔繁毅：兒童和長者感染宗數呈上升趨勢 是否達高峰仍待觀察

社會
更新時間：09:49 2026-06-06 HKT
發佈時間：09:49 2026-06-06 HKT

衞生署衞生防護中心昨（5日）表示，正調查一宗17歲少年感染乙型流感的嚴重個案。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，雖然近日甲型和乙型流感宗數呈上升趨勢，但是否達到流感高峰仍待觀察。

孔繁毅今（6月6日）在電台節目分析，近日兒童和長者感染流感個案增加，當中甲型流感以H3為主，感染人數確實有上升趨勢，但是否到達高峰仍有待觀察，估計是因為季節性流感疫苗計劃已開展大約半年，大部分接種人士的免疫力開始下降，他呼籲未接種過流感疫苗的高危人士打針，增強免疫力，同時要做好個人衛生。

籲高危人士盡快打流感針

至於該名17歲少年感染乙型流感，引發嚴重肺炎及休克致命危的個案，孔繁毅形容情況比較罕見。他推斷該名少年未接種今年的流感疫苗，加上過去幾年新冠疫情期間可能從未感染過乙型流感，且不排除自身存在免疫系統缺陷，從而引發嚴重併發症。

孔繁毅指出，由於距離上次接種流感疫苗已接近半年，抗體水平下降，導致5、6月期間個案開始增加。他呼籲未接種今年流感疫苗的高危人士應盡快接種，目前的疫苗有效期至6月底，接種後對未來幾個月仍有預防作用。同時要做好個人衛生，勤洗手，如有不適但仍要外出，就最好戴口罩。

新冠病毒變弱成風土病

在新冠肺炎方面，孔繁毅重申新冠在全球已成為風土病，雖然病毒持續出現最新的變異株，但大多源自Omicron BA.2，基因差異不大。由於市民透過多次接種疫苗及曾受感染，社區整體免疫力非常強，若再有新一波爆發，重症的比例會較低，病毒也變得愈來愈弱，病情甚至比流感或其他上呼吸道感染更輕微。他認為市民無需過分擔心，但高危人士仍應「每半年接種一次」新冠疫苗。而從未接種過疫苗的幼童，例如6個月至6歲的嬰孩，亦建議打一針。

做好減蚊抇施防登革熱

受全球暖化及極端天氣影響，本港近期連場暴雨導致多區出現積水，深水埗基隆街一帶更錄得本地登革熱感染個案。孔繁毅指，夏天多雨容易滋生蚊蟲，除了登革熱，基孔肯雅熱等蚊傳疾病亦有爆發風險。雖然本港今年暫未錄得基孔肯雅熱個案，但過去青衣一帶曾出現爆發，故不能掉以輕心。

他呼籲，市民必須做好滅蚊工作，包括每周清理花盆底積水、定期換水；若前往郊外或行山，應穿著淺色或白色長袖衫褲，噴灑含避蚊胺（DEET）成分的蚊怕水，並盡量避免在日出及日落等蚊子最活躍的時段前往郊外。

預防手足口病忌用酒精潔手 

另外，本港今年5月共錄得30多宗院舍及學校爆發手足口病的個案，當中九成集中在幼兒中心、幼稚園及小學。孔繁毅解釋，手足口病主要由腸病毒（尤其是EV型）引致，由於幼童個人衞生意識較弱，容易經飛沫快速傳播。

孔教授強調，「預防腸病毒，使用酒精搓手液係唔得嘅。」他解釋，酒精無法將病毒殺死，必須使用清水及肥皂仔細洗手20秒，並建議市民盡量避免進食生冷食物，進食前必須徹底洗淨。

籲暫緩赴中非防伊波拉

針對近期在中非（如剛果民主共和國、烏干達及蘇丹）爆發的伊波拉病毒疫情，世衞已將其列為緊急事件。孔繁毅指本港感染風險甚低。由於香港與相關國家沒有直航，加上衞生防護中心已在口岸及機場實施嚴格的問卷篩查及隔離機制，防護措施已做得非常充足。但他強烈呼籲，近期有意前往當地的人士，應將行程延期至明年，待當地疫情受控後才出發。前線家庭醫生亦應提高警覺，主動詢問求診者的外遊史。

相關新聞：

17歲少年感染乙流併發嚴重肺炎 情況危殆

防護中心：新冠已成本港風土病 政府免費疫苗將短暫停供 幼兒首劑最遲6.12接種

登革熱︱深水埗基隆街67歲翁本地感染 活躍於通州街公園及北河街街市一帶
 

最Hit
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
直擊灣仔京東MALL香港首店！3萬呎旗艦店6.18開幕 必睇9大亮點 全店免費試用再買 新張優惠送平板/電飯煲
生活百科
16小時前
00:34
黑幫勝和前「坐館」疑欠下過百萬街數 上水街頭被掌摑
突發
19小時前
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
宏緻苑住戶疑擅拆主力牆 房屋局ICU巡查後無發現影響樓宇整體結構安全
社會
12小時前
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
陳啟泰驚爆疑轉行做港鐵職員  穿整齊制服月台舉牌嚇窒市民  網民：上車要用錦囊？
影視圈
17小時前
尖沙咀34歲女途人疑遭的士撞飛30米 送院搶救不治 69歲男司機被捕
突發
7小時前
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
應屆港姐冠軍陳詠詩超細碼比堅尼勁吸睛 極豐滿上圍胸型一覽無遺 褲仔好迷你成焦點
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
2026-06-05 07:45 HKT
慎入｜澳洲破獲10萬隻總值逾百萬港元蟑螂 其中一款為高風險入侵物種
即時國際
6小時前
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
01:01
九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片
突發
13小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
22小時前