流感︱孔繁毅：兒童和長者感染宗數呈上升趨勢 是否達高峰仍待觀察

衞生署衞生防護中心昨（5日）表示，正調查一宗17歲少年感染乙型流感的嚴重個案。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，雖然近日甲型和乙型流感宗數呈上升趨勢，但是否達到流感高峰仍待觀察。

孔繁毅今（6月6日）在電台節目分析，近日兒童和長者感染流感個案增加，當中甲型流感以H3為主，感染人數確實有上升趨勢，但是否到達高峰仍有待觀察，估計是因為季節性流感疫苗計劃已開展大約半年，大部分接種人士的免疫力開始下降，他呼籲未接種過流感疫苗的高危人士打針，增強免疫力，同時要做好個人衛生。

籲高危人士盡快打流感針

至於該名17歲少年感染乙型流感，引發嚴重肺炎及休克致命危的個案，孔繁毅形容情況比較罕見。他推斷該名少年未接種今年的流感疫苗，加上過去幾年新冠疫情期間可能從未感染過乙型流感，且不排除自身存在免疫系統缺陷，從而引發嚴重併發症。

孔繁毅指出，由於距離上次接種流感疫苗已接近半年，抗體水平下降，導致5、6月期間個案開始增加。他呼籲未接種今年流感疫苗的高危人士應盡快接種，目前的疫苗有效期至6月底，接種後對未來幾個月仍有預防作用。同時要做好個人衛生，勤洗手，如有不適但仍要外出，就最好戴口罩。

新冠病毒變弱成風土病

在新冠肺炎方面，孔繁毅重申新冠在全球已成為風土病，雖然病毒持續出現最新的變異株，但大多源自Omicron BA.2，基因差異不大。由於市民透過多次接種疫苗及曾受感染，社區整體免疫力非常強，若再有新一波爆發，重症的比例會較低，病毒也變得愈來愈弱，病情甚至比流感或其他上呼吸道感染更輕微。他認為市民無需過分擔心，但高危人士仍應「每半年接種一次」新冠疫苗。而從未接種過疫苗的幼童，例如6個月至6歲的嬰孩，亦建議打一針。

做好減蚊抇施防登革熱

受全球暖化及極端天氣影響，本港近期連場暴雨導致多區出現積水，深水埗基隆街一帶更錄得本地登革熱感染個案。孔繁毅指，夏天多雨容易滋生蚊蟲，除了登革熱，基孔肯雅熱等蚊傳疾病亦有爆發風險。雖然本港今年暫未錄得基孔肯雅熱個案，但過去青衣一帶曾出現爆發，故不能掉以輕心。

他呼籲，市民必須做好滅蚊工作，包括每周清理花盆底積水、定期換水；若前往郊外或行山，應穿著淺色或白色長袖衫褲，噴灑含避蚊胺（DEET）成分的蚊怕水，並盡量避免在日出及日落等蚊子最活躍的時段前往郊外。

預防手足口病忌用酒精潔手

另外，本港今年5月共錄得30多宗院舍及學校爆發手足口病的個案，當中九成集中在幼兒中心、幼稚園及小學。孔繁毅解釋，手足口病主要由腸病毒（尤其是EV型）引致，由於幼童個人衞生意識較弱，容易經飛沫快速傳播。

孔教授強調，「預防腸病毒，使用酒精搓手液係唔得嘅。」他解釋，酒精無法將病毒殺死，必須使用清水及肥皂仔細洗手20秒，並建議市民盡量避免進食生冷食物，進食前必須徹底洗淨。

籲暫緩赴中非防伊波拉

針對近期在中非（如剛果民主共和國、烏干達及蘇丹）爆發的伊波拉病毒疫情，世衞已將其列為緊急事件。孔繁毅指本港感染風險甚低。由於香港與相關國家沒有直航，加上衞生防護中心已在口岸及機場實施嚴格的問卷篩查及隔離機制，防護措施已做得非常充足。但他強烈呼籲，近期有意前往當地的人士，應將行程延期至明年，待當地疫情受控後才出發。前線家庭醫生亦應提高警覺，主動詢問求診者的外遊史。

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