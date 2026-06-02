防護中心：新冠已成本港風土病 政府免費疫苗將短暫停供 幼兒首劑最遲6.12接種

衞生署衞生防護中心今日（2日）提醒市民，新冠病毒已成為本港的風土病，活躍程度會出現起伏，市民應按專家建議，根據個人風險和上一次接種疫苗的時間，適時接種初始劑次或加強劑，以減低重症和死亡風險。

中心指，現時，政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃提供予兒童和成人的LP.8.1疫苗，其有效期將分別於今年7月中及9月初屆滿，新一批疫苗會於今年第四季陸續運抵本港。過渡期間，合資格人士將短暫無法透過接種計劃免費接種新冠疫苗，有需要人士應及早預約。

現有接種服務會維持至以下時間：

6個月大至11歲人士：疫苗接種服務提供至2026年7月10日。

12歲或以上人士：疫苗接種服務提供至2026年9月5日。

中心總監徐樂堅指出，雖然目前新冠病毒的整體活躍程度處於低水平，但由於新冠病毒一般每約6至9個月會經歷一次活躍周期，而本港距離上一次活躍周期的完結已接近一年，因此不排除整體活躍程度將會上升。他呼籲有需要的合資格人士盡快預約，並在上述截止日期前完成接種。接種計劃下的服務將於今年第四季有序恢復，詳情將另行公布。

衞生防護中心提醒市民，新冠病毒已成為本港的風土病。資料圖片

幼兒首劑接種截止日期為6月12日

根據最新的接種建議，各類別市民的接種安排如下：

6個月至4歲未曾感染幼兒 ：建議接種兩劑疫苗以完成初始劑次，兩劑間隔最少28天。為確保能在有效期屆滿前完成，有需要的幼兒必須在 2026年6月12日或之前 接種第一劑。

5歲或以上人士及曾感染幼兒 ：只需接種一劑疫苗即完成初始劑次。

優先組別人士（包括居於安老院舍人士、65歲或以上社區長者、50至64歲長期病患者、六個月大或以上免疫力弱人士、孕婦及醫護人員）：不論過往已接種多少劑疫苗，於接種上一劑或感染新冠後最少六個月，均應接種加強劑。

合資格市民可透過政府網上預約平台預約，在指定私家診所、衞生署或醫院管理局診所接種站免費新冠疫苗。